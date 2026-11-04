Trump nutzt Midterm-Niederlage für Veto-Blockade und Notstandsgesetze

Donald Trump kündigt nach dem Midterm-Erfolg der Demokraten massive Blockaden an. Er setzt auf Vetos, Executive Orders und das Aufstandsgesetz, um seine Macht zu sichern.

Nach der Wahlniederlage der Republikaner bei den Midterm-Abstimmungen sieht sich Donald Trump mit einer blockierten Regierungskonstellation konfrontiert, doch er gibt seine machtpolitischen Ambitionen nicht auf. Anstatt sich mit der Rolle eines schwachen Amtsinhabers abzufinden, plant der 80-Jährige, seine verbleibenden zwei Regierungsjahre durch den Einsatz von Vetos, präsidentiellen Dekreten und der Inanspruchnahme von Notstandsgesetz en zu prägen. Die Midterm-Wahl wurde international sowie inneramerikanisch eindeutig als Volksentscheid über die politische Linie von Donald Trump verstanden, wobei die Demokratische Partei überschwängliche Jubelstürme auf der politischen Bühne auslöste.

Vetorecht als zentrales politisches Waffenarsenal

Donald Trump droht öffentlich mit der Bezeichnung als "Herr der Vetos", um legislative Vorhaben der demokratischen Mehrheit im Kongress systematisch zu stoppen, da diese keine Zweidrittelmehrheit für eine Überstimmung besitzt. Bereits vor dem Wahlentag hatte der ehemalige und amtierende Präsidentschaftskandidat im Podcast der "New York Post" explizit gedroht, dass er im Falle einer Niederlage gegen jeden Gesetzgebungsversuch der Opposition vorgehen werde. Als sichtbares Symbol dieser Strategie ließ Trump im Anschluss an den Wahlabend rote Baseballkappen mit der Aufschrift "Veto" in Online-Medien verteilen und signalisierte seinen Anhängern damit unmissverständlich, dass er legislative Kompromisse kategorisch ausschließt.

Also read Trump-Anhänger rechnen nach Midterms-Niederlage mit ihm ab

Politischer Widerstand und Justiz als Hebel

Der Politikforscher Peter Loge von der George Washington University stellt in der Nachrichtenagentur AFP fest, dass nichts darauf hindeutet, dass Donald Trump seine politische Niederlage akzeptieren oder seine Amtszeit als vorzeitig beendet ansehen wird. Stattdessen hat der Präsidentschaftsanwärter laut Expertenanalyse die Taktik entwickelt, bei jeder konfrontativen Situation lauter zu brüllen und sofort in die Gegenoffensive zu gehen, um den politischen Diskurs zu dominieren. Trump erklärte zudem dem Magazin "Time", dass er mit erwarteten Untersuchungen und einem möglichen Amtsenthebungsverfahren nicht kampflos einverstanden sei und selbst aktiv gegen seine politischen Gegner vorgehen werde.

Präsidiale Exekutivmacht und militärische Optionen

Um die Legislative auszuhebeln, setzt Donald Trump massiv auf Executive Orders, mit denen er Bundesbehörden direkt anweisen kann, umgehen dabei aber die Kontrolle des Kongresses, obwohl Bundesgerichte rechtswidrige Erlasse aufhalten können. Parallel dazu wird die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Aufstandsgesetzes von 1807 diskutiert, das es dem Präsidenten erlaubt, das US-Militär im Inland einzusetzen und damit das ansonsten geltende Verbot der Militäreinsatzes innerhalb der Zivilbevölkerung, den Posse Comitatus Act, effektiv auszuhebeln. Diese extensiven Vollmachten sollen genutzt werden, um die Kontrolle über das Land eindeutig zu demonstrieren und außenpolitische Vorstöße voranzutreiben.

Advertisement

Außenpolitische Signale und internationale Allianzen

In der Ukraine-Politik dürfte Donald Trump den Druck auf Kiew erhöhen und die Stadt zu einem schnellen Abkommen mit Russland drängen, während ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits vor einer historischen Neuauflage der Konferenz von Jalta warnte, bei der Großmächte traditionell Einflusssphären untereinander aufteilten. Parallel dazu wird erwartet, dass Donald Trump den direkten Kontakt zu Chinas Präsident Xi Jinping suchen wird, womöglich am Rande des Apec-Gipfels, um chinesische Interessenslagen frühzeitig zu adressieren und die eigene globale Bedeutung unter Beweis zu stellen. Der Historiker Allan Lichtman vermutet zudem, dass Trump der Welt zeigen will, dass er das Land auch in der Minderheitenrolle effektiv kontrolliert.

Folgen für die Präsidentschaftswahlen 2028

Der Verlust der Mehrheit im Kongress heizt bereits jetzt die internen Rivalitäten innerhalb der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahlen des Jahres 2028 erheblich an, wobei Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio als klare Favoriten für die Nominierung gelten. Donald Trump wird seine eigenen Prestigeprojekte dennoch weiter vorantreiben, darunter den Bau eines Ballsaals neben dem Weißen Haus, dem er zuvor grünes Licht gegeben hat, sowie die Planung eines Triumphbogens vor dem Nationalfriedhof in Arlington, der den Pariser Arc de Triomphe an Höhe übertreffen soll. Kritiker wie der im Text zitierte Kommentator bezeichnen das Verhalten des Präsidenten als rein egozentrisch und fordern eine sofortige Amtsenthebung als einziges wirksames Mittel gegen die als narzisstisch beschriebene Führungsstruktur.