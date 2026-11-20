US-Präsident Donald Trump ruft Kritik hervor, bezeichnet Putin als Freund, während Stabschef Stephen Miller als mächtigste Figur gilt. Neue Steuerpläne und Personalwechsel.

US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Rückkehr vom APEC-Treffen in Shenzhen am Freitagabend umfassende Stellungnahmen zu seiner Außenpolitik abgegeben. Der 80-Jährige betonte dabei sein gutes Verhältnis zu chinesischen Präsident Xi Jinping und russischen Staatschef Wladimir Putin. Diese öffentlichen Äußerungen markieren einen deutlichen Kurswechsel in der Wahrnehmung der internationalen Beziehungen unter seiner zweiten Amtszeit, da er Beziehungen zu rivalisierenden Mächten offen positiver darstellt als in der Vergangenheit.

Putin als Freund und politische Konsequenzen

Trump bezeichnete Wladimir Putin während der Pressekonferenz explizit als seinen Freund. Diese Aussage löste in den USA erhebliche Kritik aus. Als eine Reporterin nachfragte, ob Putin auch ein Freund der USA sei, weigerte sich der Präsident, diese Frage im Namen Amerikas zu beantworten. Er erklärte, er könne nicht für Amerika sprechen, betonte aber gleichzeitig, dass er sich gut mit Russland und China verstehe. Diese Positionierung wird von Analysten als Versuch interpretiert, diplomatische Isolation zu vermeiden und eigene Verhandlungspositionen zu stärken.

Also read Trump und Putin treffen sich in Shenzhen

Stephen Miller im Rampenlicht

Donald Trump rückte seinen neu ernannten Stabschef Stephen Miller während der Veranstaltung in den Mittelpunkt. Er präsentierte Miller als den mächtigsten Mann im Raum und stellte ihn sogar über Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio. Trump bewertete Millers Leistung als besser als die der beiden anderen hohen Beamten. Anschließend fragte er Miller direkt, ob dieser für das Präsidentenamt kandidieren wolle, was die Aufmerksamkeit der Medien auf die interne Machtdynamik in der Republikanischen Partei lenkte.

Steuerpolitik und Rechenzentren

Der US-Präsident kündigte an, US-Unternehmen mit einer enormen Steuer zu belegen, sollten sie versuchen, Rechenzentren im Ausland zu errichten. Umfragen zeigen laut CNN, dass die Amerikaner dem Bau von Rechenzentren überwiegend mit Sorge begegnen. Trotz dieser Bedenken kündigt Trump an, sehr hart um die Standorte der Rechenzentren zu kämpfen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Investitionen im Inland zu halten und digitale Infrastruktur unter Kontrolle zu behalten.

Advertisement

Personalwechsel im Cyber-Sektor

Sean Cairncross, der oberste Berater für Cybersicherheit, verlässt nach einer Reihe von Technik-Pannen seinen Posten. Sein Nachfolger soll Kirsten Davies werden, wie Aussenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Davies verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums. Cairncross wurde im August 2025 vom Senat bestätigt, tritt aber zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat.

Sicherheitsauflagen an Bord

In einer unüblichen Sicherheitsmassnahme haben Journalisten an Bord des US-Präsidentenflugzeugs Air Force One ihre Mobiltelefone abgeben müssen. Diese Massnahme erfolgte, nachdem die Air Force One Shenzhen verlassen hatte. Reporterin Jacqui Heinrich erklärte, dass dies auf geplante Zwischenstopps hindeute, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Bei früheren Reisen waren diese Auflagen nicht in dieser Form vorhanden.