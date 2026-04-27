Trump nach Schüssen beim Korrespondentendinner: Deutungshoheit und innenpolitischer Druck

Nach den Schüssen beim White House Correspondents' Dinner mit US-Präsident Donald Trump gewinnt das Rennen um die Deutungshoheit an Fahrt. Während Trump sich als standfester Staatsmann inszeniert, nutzen seine Republikaner die Gelegenheit, um den Druck auf die Demokraten zu erhöhen. Die Vorfälle fallen in eine Zeit, in der Trump innenpolitisch unter Druck steht, mit steigenden Spritpreisen, dem Iran-Konflikt und sinkenden Zustimmungswerten.

Nach den dramatischen Schüssen beim White House Correspondents' Dinner mit US-Präsident Donald Trump entbrennt ein Wettlauf um die Deutungshoheit der Ereignisse. Während Trump sich zunächst als unerschütterlicher Staatsmann präsentiert, nutzen seine Republikaner die Gelegenheit, um den Druck auf die Demokraten zu erhöhen.

Die Vorfälle ereigneten sich in einer Phase, in der Trump innenpolitisch unter Druck steht. Die steigenden Spritpreise, die anhaltende Spannung im Iran-Konflikt und die sinkenden Zustimmungswerte markieren den niedrigsten Stand seit Beginn seiner zweiten Amtszeit. Für die Republikaner ist dies besonders kritisch, da sie bei den bevorstehenden Zwischenwahlen im November ihre knappe Mehrheit im Kongress verteidigen müssen.

Expertin Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik äußert sich dazu: „Wie in vergangenen Fällen könnte Trump aus diesem Attentat politisch gestärkt hervorgehen.

“ Gerade die MAGA-Bewegung um den ehemaligen Fox-Moderator Tucker Carlson hatte sich wegen des Iran-Konflikts und der wirtschaftlichen Lage von Trump abzuwenden begonnen. Carlson hatte Trump zuletzt scharf wegen des Iran-Konflikts kritisiert. Viele Anhänger der „Make America Great Again“-Bewegung hatten sich von Trump erhofft, dass er den Fokus stärker auf die innenpolitischen Herausforderungen legen würde. Beim Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse in Washington stürmte am Samstagabend ein schwer bewaffneter Mann durch eine Sicherheitsschleuse und wurde von Sicherheitskräften überwältigt.

Es fielen Schüsse, und der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Trump reagierte schnell und forderte nur etwa 30 Minuten nach den Schüssen, das Dinner zu Ende zu führen.

„Lasst die Show weiterlaufen“, teilte er mit. In einer späteren Pressekonferenz gab er sich als einender Staatsmann und rief alle Amerikaner dazu auf, ihre Differenzen friedlich zu beilegen.

„Es herrschte eine unglaubliche Atmosphäre der Liebe und des Zusammenhalts“, sagte Trump. Das „Wall Street Journal“ kommentierte, Trump habe am Samstag voll in seiner Rolle als Präsident aufgegangen. Sein Lob für den Secret Service und seine Forderung nach einer Fortführung des Dinners hätten erneut bewiesen, dass er in gefährlichen Situationen am besten zur Geltung komme. Doch bereits 24 Stunden später schlug Trump wieder schärfere Töne an.

Auf die Frage nach einer Zunahme politischer Gewalt antwortete er, dass es diese immer gegeben habe.

„Ich glaube allerdings, dass die hasserfüllte Rhetorik der Demokraten weitaus gefährlicher geworden ist. Ich halte das wirklich für sehr gefährlich für das Land.

“ Trump selbst wird jedoch immer wieder vorgeworfen, mit seinen teils extremen Äußerungen zur Polarisierung im Land beizutragen. Zur Überraschung vieler Beobachter nutzte Trump das Momentum, um den ersten inhaltlichen Akzent in Richtung seines Lieblings-Bauprojekts zu setzen: dem riesigen Ballsaal.

„Mit dem derzeit am Weißen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert“, schrieb Trump





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