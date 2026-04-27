Trump nach Schüssen beim Correspondents’ Dinner: «Ich war nicht besorgt»

US-Präsident Donald Trump äußert sich im Interview mit «60 Minutes» zu den Schüssen beim Gala-Dinner der White House Correspondents’ Association. Er betont seine eigene Reaktion und wertet den Angriff als Konsequenz seines politischen Erfolgs. Gleichzeitig fordert er, das Dinner bald nachzuholen.

Nach den Schüssen beim Gala-Dinner der White House Correspondents’ Association hat US-Präsident Donald Trump in einem Interview in der Sendung « 60 Minutes » vor allem seine eigene Reaktion betont.

«Ich war nicht besorgt», sagte Trump im Gespräch mit Norah O’Donnell von CBS News. Er habe die Situation zunächst beobachten wollen: «Ich wollte sehen, was passiert, und ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Ich wollte alles sehen. » Nach seinen Worten habe diese Neugier die Sicherheitskräfte eher gebremst: «Ich habe sie ein bisschen verlangsamt.

Ich habe gesagt: Wartet kurz, wartet, wartet. Lasst es mich sehen. Wartet. » Der Secret Service habe ihn und First Lady Melania Trump mehrfach angewiesen, sich auf den Boden zu legen, bevor sie in Sicherheit gebracht wurden.

Erst als klar wurde, dass es sich um «ein ernstes Problem» handle, habe er den Anweisungen Folge geleistet. Trump wertet Angriff als Konsequenz seines Erfolgs. Das Interview selbst geriet streckenweise zum Schlagabtausch. Besonders scharf reagierte Trump, als O’Donnell Passagen aus einem mutmaßlichen Manifest des Schützen zitierte, in denen schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden.

Trump wies diese entschieden zurück, nannte den Täter «krank» und griff zugleich die Journalistin persönlich an. Er warf ihr vor, unangemessen zu berichten, und kritisierte Medien insgesamt als «zu nachsichtig gegenüber Kriminalität». Hinweise auf eine mögliche Teilnahme des Verdächtigen an Protesten griff er auf und stellte einen Zusammenhang zu einer aufgeheizten politischen Stimmung her. Zugleich betonte er, er sei «kein König» – und konterte mit Blick auf die kritische Berichterstattung: Wäre er einer, müsste er sich solchen Interviews nicht stellen.

Vielmehr sieht Trump sich durch den Angriff bestätigt beziehungsweise wertet es als Ergebnis seines politischen Erfolgs: «Wenn man viel bewegt, wird man angegriffen». Ungeachtet der Attacken auf die Presse sprach sich Trump dafür aus, das traditionsreiche Dinner bald nachzuholen. Es dürfe nicht sein, dass «eine verrückte Person» eine solche Veranstaltung verhindere. Die Sicherheitsvorkehrungen für zukünftige Veranstaltungen sollen nach Angaben des Weißen Hauses verschärft werden.

Trump betonte, dass solche Angriffe nicht dazu führen dürften, dass wichtige demokratische Institutionen wie die Pressearbeit eingeschränkt werden. Er forderte die Medien auf, sich nicht einschüchtern zu lassen und ihre Arbeit fortzusetzen. Gleichzeitig appellierte er an seine Anhänger, sich von gewalttätigen Handlungen zu distanzieren und den politischen Diskurs sachlich zu führen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiterhin, und die Behörden versuchen, die genauen Motive des Täters zu klären





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