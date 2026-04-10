Trump mischt sich in Ungarn-Wahlkampf ein: «Wählt Orbán»

Donald Trump wirbt kurz vor der Wahl in Ungarn öffentlich für Viktor Orbán und ruft zur Wahl des amtierenden Regierungschefs auf. Die Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten erfolgt inmitten von Umfragen, die eine mögliche Niederlage Orbáns andeuten, und wirft Fragen nach der Zukunft der ungarischen Politik auf.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán steht vor einer Wahl, die für ihn möglicherweise ungünstig ausgehen könnte. Kurz vor der Wahl erhält er nun Wahlkampf unterstützung aus den Vereinigten Staaten. Bei einer Wahlkampf veranstaltung in Budapest trug ein Anhänger Orbáns ein T-Shirt mit der Aufschrift «Freundschaft zählt», verziert mit Porträts von Viktor Orbán und Donald Trump , ein klares Zeichen der Verbundenheit. (7.

April 2026) Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und öffentlich für Regierungschef Viktor Orbán geworben. Auf der Plattform Truth Social schrieb Trump mit Blick auf die am Sonntag stattfindende Wahl: «GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN». Er bezeichnete Orbán als einen «wahren Freund, Kämpfer und GEWINNER». Trump, der in der Vergangenheit wiederholt europäische Länder kritisiert hatte, betonte zudem: «ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!». Diese Unterstützung erfolgte nur wenige Tage vor der Wahl, bei der Orbán um seinen Verbleib im Amt kämpft. Orbán, der als Verbündeter Trumps gilt, sieht sich in den aktuellen Umfragen mit einer potenziellen Niederlage konfrontiert. Die Mehrheit der Umfragen deutet darauf hin, dass die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor Orbáns Fidesz-Partei liegt. Innerhalb der Europäischen Union (EU) steht der rechtspopulistische Regierungschef wegen des Abbaus von demokratischen Prinzipien und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Zudem ist seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Narrative er in den von ihm kontrollierten Medien verbreiten lässt, bemerkenswert. \Die Einmischung Trumps in den ungarischen Wahlkampf unterstreicht die anhaltenden Verbindungen zwischen beiden Politikern und könnte potenziell einen Einfluss auf die Wählergunst haben. Die politische Landschaft Ungarns steht somit im Fokus, da die Ergebnisse der Wahlen weitreichende Auswirkungen auf die politische Zukunft des Landes und seine Beziehungen zur EU haben könnten. Orbáns politische Karriere und seine Position innerhalb der europäischen Politik werden durch die Ergebnisse der bevorstehenden Wahl maßgeblich beeinflusst werden. Die politische Landschaft Ungarns zeigt eine deutliche Polarisierung, was auf die komplexen sozialen und politischen Herausforderungen des Landes zurückzuführen ist. Die aktuelle Situation wirft Fragen nach der Zukunft der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn auf. Die Unterstützung durch Trump ist ein Zeichen für die enge Zusammenarbeit zwischen Orbán und dem ehemaligen US-Präsidenten, was weitere Diskussionen über die politische Ausrichtung Ungarns auslöst. Die Wahlen sind ein entscheidender Test für die politische Stabilität Ungarns und seine Beziehungen zur Europäischen Union





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