Trump lädt Krypto-Investoren zum exklusiven Dinner ein

Donald Trump empfängt am 22. November 2026 die Top-Halter der $TRUMP-Münze zu einem Gala-Dinner im Golfclub. Kritiker warnen vor Interessenkonflikten.

Der US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag, den 22. November 2026, genau 185 ausgewählte Inhaber der Kryptowährung $TRUMP zu einem exklusiven Gala-Dinner. Die Veranstaltung findet im Trump National Golf Club in Virginia statt, der unweit von Washington D. C. liegt, und wird von dem Unternehmen ausgerichtet, das hinter der digitalen Währung steht. Die Organisatoren bewerben den Anlass als den exklusivsten Dinnerabend der Welt, bei dem prominente Gäste und besondere Geschenke erwartet werden. Die Teilnahme ist jedoch kein öffentliches Ticket, sondern hängt von der Positionierung auf einer spezifischen Rangliste ab, die am Montag, den 16. November 2026, endet.

Kriterien für die Einladung und Teilnehmerliste

Die Auswahl der 185 Gäste basiert auf einer komplexen Berechnung, die nicht nur die reine Menge der gehaltenen $TRUMP-Coins berücksichtigt, sondern auch die Dauer des Besitzes in die Bewertung einfließen lässt. Ein fester Eintrittspreis für die Veranstaltung existiert nicht; die Kosten für die Qualifikation ergeben sich vielmehr aus den individuellen Kaufpreisen und den Marktkursen der Coins während der Ansammlungsphase. Zu den bestätigten Prominenten, die das Ereignis besuchen werden, zählt die amerikanische Boxlegende Floyd Mayweather, die ihre Profikarriere ungeschlagen mit 50 Siegen beendete und ein公开er Unterstützer Trumps ist.

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Weitere erwartete Gäste sind der Unternehmer und Investor Kevin O'Leary, der durch die US-Fernsehsendung Shark Tank bekannt ist und als prominenter Befürworter digitaler Vermögenswerte gilt. Auch der NBA-Star Tristan Thompson, der 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James die NBA-Meisterschaft gewann, soll teilnehmen. Der israelische Zauberer und Entertainer ist für seine Auftritte mit scheinbarem Gedankenlesen bekannt und wird für die Unterhaltung der Gäste sorgen, während die Investoren über ihre digitalen Assets diskutieren.

Prominente Geschenke und Golduhren für Top-Investoren

Neben dem Abendessen selbst versprechen die Veranstalter eine Reihe von Souvenirs aus der Trump-Welt, die an die Teilnehmer ausgegeben werden. Zu diesen Geschenken gehören ein Trump-Parfüm, ein Erinnerungsplakat, ein spezielles Veranstaltungsticket und eine limitierte Trump-Uhr für gut platzierte Teilnehmer. Die größte mediale Aufmerksamkeit richtet sich jedoch auf die Prämien für die vier bestplatzierten VIPs, die unter der Bedingung, mindestens eine Million $TRUMP-Coins zu halten, eine Uhr aus 18-karätigem Gold erhalten.

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Obwohl ein VIP-Empfang mit dem Präsidenten versprochen wird, gibt es klare Grenzen der Interaktion. Auf der offiziellen Veranstaltungswebsite wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keiner der Teilnehmer einen Anspruch auf ein privates, eins-zu-eins Gespräch mit Donald Trump hat. Der Zugang zur Veranstaltung dient somit primär der Inszenierung der Exklusivität und dem Networking innerhalb der Community, statt direkten politischen Austausch mit dem Amtsinhaber zu gewährleisten. Die vier VIPs erhalten zwar die goldenen Uhren, aber keine garantierte Redezeit.

Kritik an möglichen Interessenkonflikten im Weißen Haus

Das Treffen wirft schwerwiegende Fragen zur Trennung von öffentlichen Ämtern und privaten finanziellen Interessen auf. Kritiker befürchten, dass solche exklusiven Veranstaltungen wohlhabenden Investoren Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme eröffnen. Bereits das erste Krypto-Dinner im Mai 2025 sorgte für intensive Diskussionen, da unter den damaligen Teilnehmern auch der chinesischstämmige Unternehmer Justin Sun war, einer der größten Investoren. Hinzu kommt, dass ein Teil der bedeutenden Coin-Besitzer aus dem Ausland stammt, was die Transparenz der Teilnehmerstruktur weiter in Frage stellt.

Deutliche Kritik äußert sich auch auf der politischen Ebene, insbesondere von demokratischen Senatoren. Eine Gruppe um Adam Schiff und Elizabeth Warren wandte sich am 23. Oktober schriftlich an das Weiße Haus, um Auskunft über die Sicherheitsvorkehrungen gegen Interessenkonflikte zu verlangen. Die Politiker fragen zudem nach dem potenziellen finanziellen Gewinn für Donald Trump und seine Familie durch den Anlass. Auch Kirsten Gillibrand, Catherine Cortez Masto und Elissa Slotkin warnen davor, dass das Präsidentenamt für private kommerzielle Zwecke instrumentalisiert werden könnte, was die demokratietheoretischen Bedenken unterstreicht.

Auswirkungen auf die Krypto-Märkte und zukünftige Regulierung

Die Veranstaltung hat direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung und den Handel der $TRUMP-Münze. Da die Rangliste am 16. November endet, ist mit einer erhöhten Handelsaktivität und möglicher Volatilität zu rechnen, während Investoren versuchen, ihre Positionen für die Qualifikation zu optimieren. Die Kombination aus kryptografischem Besitz und politischem Zugang schafft ein neues Phänomen im Schnittfeld von Technologie und Regierungsführung.

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Für die Betroffenen bedeutet dies, dass der finanzielle Erfolg im Krypto-Bereich nun auch soziale und möglicherweise politische Reputationen beeinflusst. Während die Organisatoren den Abend als Feiertag der digitalen Asset-Besitzer darstellen, sehen Gegner darin ein Instrument der Lobbyarbeit. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, wie das Weiße Haus auf die Forderungen nach Transparenz reagiert und ob weitere regulatorische Maßnahmen gegen derartige private Ausschreitungen unter öffentlicher Nutzung von Infrastruktur ergriffen werden.