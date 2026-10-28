Der ehemalige US-Präsident Donald Trump gibt an, bald ein Treffen mit den Präsidenten Selenskyj und Putin zu organisieren, während die Ukraine weitere Angriffe von Russland und die Repression in Russland die internationale Lage verschärfen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kündigte an, bald ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Führer Wladimir Putin zu organisieren. Das Versprechen kam nach einer Reihe von Wahlkampfauftritten in Texas und läßt die internationalen Beobachter in Erwartung zusehenden, da die drei Staatsmänner bisher keine formelle Koordination angedroht haben.

Trump äußerte sich vor Reportern auf der Joint Base Andrews in Washington D.C. und betonte, dass die Gespräche auf höchster Ebene stattfinden und Fortschritte machen sollen. Er machte deutlich, dass "wir grosse Fortschritte machen und sehr bald ein Meeting organisieren". Auch wenn weder der Präsident der Ukraine noch der russische Präsident Tatbestände öffentlich zu ihrer Reaktion geäußert haben, so wird in Moskau regelmäßig betont, dass solche Treffen erst sinnvoll sind, wenn Unterhändler bereits unterschriftsreife Papiere ausgearbeitet haben.

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Schwere russische Angriffe auf ukrainische Städte

Die Ukraine berichtet, dass die Angriffe Russlands auf die Städte Kyjiw und Charkiw weitergehen. Hunderte von Ballistikkernen Raketen wurden gegen die Hauptstadt eingesetzt, was zu Menschenopfern und erheblichen Sachschäden führt. Selenskyj erinnerte erneut an die dringend benötigten Flugabwehrraketen, insbesondere Patriot-Systeme, die sich als wirksam gegen ballistische Angriffe erwiesen. Er kritisierte die langen Lieferverzögerungen, die die Verteidigungsfähigkeit seiner Truppen schwächen.

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Diese Entwicklungen stehen im Kontrast zu dem vermeintlichen Dialog, den der ex-Presidende in Aussicht gestellt hat. Parallel dazu hat die UNO-Expertin Mariana Katzarova über die zunehmende Repression in Russland berichtet. Gesetze, die ursprünglich gegen extremistische Gruppen gerichtet waren, werden nun genutzt, um Kritiker - auch im Ausland ansässige - zu verfolgen. Beispiele sind die Verurteilungen in Abwesenheit gegen Menschenrechtler wie Anna Karetnikowa, die mit der Organisation Memorial in Verbindung steht.

Repression in Russland und Angst in Besatzungszone

Katzarova hob hervor, dass die Angst vor einem "System der Unterdrückung" eng mit der Rechtfertigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verknüpft ist. In der Besatzungszone Oleschky berichten Bewohner von der Angst, bei einer möglichen Evakuierung wegen pro-ukrainischer Ansichten ausgefiltert zu werden. Auf der ukrainischen Seite scheint jedoch vorerst eine Waffenruhe zu halten, während der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez zutreffende Absicht zeigt, die Friedenspause zu respektieren.