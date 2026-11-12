Donald Trump droht mit militärischer Intervention auf Kuba. Im US-Kongress fordern Demokraten Aufklärung zum Rücktritt von Jensen Huang wegen Spionagevorwürfen.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Radiointerview mit dem Moderator Hugh Hewitt deutlich gemacht, dass er den Machtwechsel auf Kuba während seiner verbleibenden Amtszeit erzwingen möchte. Der Präsident signalisierte dabei explizit seine Bereitschaft, für diesen Zweck einen militärischen Einsatz in Betracht zu ziehen, solange noch gut zwei Jahre bis zum Ende seiner Amtszeit verbleiben. Trump betonte bei der Gelegenheit mit unmissverständlichen Worten: Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe.

Trump erwägt einwöchige Intervention auf Kuba

Als der Moderator die konkrete Frage stellte, ob Trump eine einwöchige Militäraktion gegen die karibische Insel in Kauf nehmen würde, bestätigte der US-Präsident, dass er diese Option durchaus ernsthaft prüfen würde. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund bereits geäußerter Pläne, US-Kriegsschiffe, die gerade aus einem Einsatz im Iran-Krieg zurückkehren, vor der Küste Kubas stationieren zu lassen. Trump war bereits im Oktober vor den Parlamentswahlen mit der Strategie angetreten, die machthabenden Kräfte in Havanna durch eine solche Präsenz zur Aufgabe zu zwingen, ohne dass eine direkte Invasion nötig wäre.

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Demokraten fordern Aufklärung zum Nvidia-Skandal

Parallel zu den außenpolitischen Spannungen hat sich im US-Kongress ein massiver Druck aufgetaut, der sich gegen den Technologie-Sektor richtet. Nach der Abdankung des Nvidia-Chefs Jensen Huang verlangen die Spitzen der Demokraten im US-Senat und Repräsentantenhaus umfassende Aufklärung darüber, ob dadurch die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurde. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, veröffentlichte auf der Plattform X eine scharfe Kritik, in der er forderte, dass der Kongress von Huang und weiteren Führungskräften des US-Chipherstellers detaillierte Antworten erhalten muss.

Chuck Schumer betonte in seiner Erklärung, dass die Verantwortlichen klären müssten, wie sie die Sicherheit der USA womöglich in Gefahr gebracht hätten. Darüber hinaus müsse die Regierung von Präsident Donald Trump Rechenschaft ablegen, nachdem die Administration von Huangs Beziehung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin erfahren hatte. Ein zentraler Punkt der Kritik bezieht sich darauf, was der Präsident gewusst habe, als er Huang Anfang des Jahres persönlich zu einem Staatsbesuch in Peking an Bord der Air Force One einlud. Die Demokraten argumentieren, dass die Amerikaner ein Recht darauf hätten, zu wissen, dass diejenigen an den höchsten Schalthebeln der Macht Amerika an die erste Stelle setzen und nicht ihren Profit oder persönliche Freundschaften.

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Kongress-Führung prüft Sicherheitslücken und Konsequenzen

Der Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hat eine vertrauliche Unterrichtung für alle Kongressmitglieder bezüglich des Vorfalls verlangt. Jeffries erklärte, dass Huangs Rücktritt das Richtige gewesen sei, aber im Falle einer Gefährdung der nationalen Sicherheit die amerikanischen Bürger detaillierte Antworten verdienten. Zudem wurden Greg Meeks und Jim Himes als die ranghöchsten Demokraten im Auswärtigen Ausschuss sowie im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses beauftragt, die Vorgänge weiter zu untersuchen. Diese dualen Entwicklungen zeigen, dass sowohl externe militärische Bedrohungen als auch interne Sicherheitsrisiken im Technologie-Sektor die politische Agenda dominieren.

Auch Elon Musk hat sich öffentlich zu den Entwicklungen um Jensen Huang geäußert und signalisierte auf der Plattform X, dass er den abgesetzten Nvidia-Chef gerne einstellen würde. Er bezeichnete eine Anstellung Huangs als Ehre. In der Fachwelt wird die Situation jedoch anders bewertet. Bret Greenstein, der oberste KI-Verantwortliche der global tätigen Beratungsfirma West Monroe, erklärte, dass Huangs Absetzung durch das Nvidia-Board im Zuge des Skandals notwendig gewesen sei. Nur so lasse sich die Ungewissheit um das Unternehmen beenden, da diese Ungewissheit Nvidia und dem Markt insgesamt über einen längeren Zeitraum geschadet hätte.

Rückgabe von Öl-Einnahmen und politische Spannungen

Während sich die Aufmerksamkeit auf die Krisenherde Kuba und Nvidia richtet, hat die US-Regierung einen detaillierten Bericht über die finanzielle Abwicklung venezolanischer Ressourcen vorgelegt. Das Aussenministerium veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, der bestätigt, dass mehr als zwölf Milliarden Dollar aus dem Verkauf venezolanischen Öls an Venezuela zurückgegeben wurden. Dies entspricht fast 99 Prozent der Einnahmen, seit der damalige venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei einem US-Militäreinsatz im Januar gefangen genommen wurde.

Nach Angaben von KPMG brachten die Verkäufe von venezolanischem Rohöl sowie kleinere Mengen Gold, Mineralien und Dünger insgesamt 12,26 Milliarden Dollar ein. Nahezu der gesamte Betrag floss gemäss einem umfassenden Energieabkommen zurück, das Anfang des Jahres mit der Übergangsführung in Caracas geschlossen wurde. Zum 30. September, dem Ende des US-Haushaltsjahres 2026, lagen dem Bericht zufolge nur noch 168,6 Millionen Dollar auf einem Treuhandkonto, das das US-Finanzministerium verwaltet. venezolanische Vertreter beantragen dann, dass die Mittel für Infrastrukturmassnahmen und humanitäre Zwecke an das Land zurücküberwiesen werden. Dieser Finanzfluss hat Hakeem Jeffries zu der Kritik veranlasst, die US-Regierung untergrabe die freie Marktwirtschaft.