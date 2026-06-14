Trump kritisiert israelischen Angriff im Libanon kurz vor geplantem Iran-Abkommen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen Israels im Libanon scharf verurteilt. Er wirft Ministerpräsident Netanyahu mangelndes Urteilsvermögen vor, weil der Angriff kurz vor der geplanten Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit dem Iran stattfand. Trump forderte alle Seiten zur Zurückhaltung auf und betonte, das Abkommen könnte Frieden für die Region bringen.

US-Präsident Donald Trump hat das militärische Vorgehen Israel s im Libanon scharf kritisiert. In einer Reihe von Posts auf der Plattform Truth Social äußerte er sein Unverständnis und seine Enttäuschung über den Zeitpunkt des Angriffs in der Nähe von Beirut.

Er betonte, dass die Attacke gerade an einem Tag stattgefunden habe, an dem die USA einem Friedensabkommen mit dem Iran sehr nahe gewesen seien. Trump beschrieb seine unmittelbare Reaktion auf die Nachricht vom Angriff als fassungslos und wütend. Er habe sich direkt bei Ministerpräsident Benjamin Netanyahu über diesen „verdammten Angriff“ beschwert und ihm mangelndes Urteilsvermögen vorgeworfen. Gleichzeitig räumte Trump ein, dass Israel ein Recht zur Selbstverteidigung habe.

Er argumtierte jedoch, der Anlass für die israelische Reaktion - eine zuvor erfolgte Bedrohung oder Attacke - sei bedeutungslos gewesen, da niemand getötet oder verletzt wurde. Der US-Präsident forderte alle Parteien im Libanon zu maximaler Zurückhaltung auf. Er verwies erneut auf das bevorstehende Iran-Abkommen, das seiner Ansicht nach Frieden für die gesamte Region, einschließlich des Libanon, bringen würde. Dieses Abkommen solle weitere israelische Angriffe im Libanon, aber auch Angriffe anderer Akteure wie der Hisbollah beenden.

Trump stellte klar, dass das geplante Abkommen den Weg für vertiefte Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges in der Region ebnen solle. Die historische Dimension seiner Äußerungen wird durch den Verweis auf ein Treffen der USA und Israels am 28. Februar unterstrichen, das als weiterer Schritt in den Verhandlungen galt. Trump behauptete, dass die Unterzeichnung des Abkommens unmittelbar bevorstehe und der israelische Angriff diesen Prozess gefährde.

Seine Aussagen markieren eine ungewöhnlich direkte und öffentliche Kritik eines US-Präsidenten am Handeln eines eng verbündeten Staates wie Israel, insbesondere in einem sensiblen diplomatischen Moment. Die Äußerungen werfen Fragen nach dem Einfluss der US-Regierung auf israelische Militäroperationen und den Stand der Iran-Verhandlungen auf. Eine abschließende Bewertung des israelischen Vorgehens oder detaillierte Informationen zur naturaleza der ursprünglichen Bedrohung, auf die Israel reagierte, lieferte Trump nicht.

Sein Fokus lag auf der Unterminierung des diplomatischen Fortschritts und der persönlichen Empörung über den Zeitpunkt der Attacke. Die Nachricht unterstreicht die angespannten Beziehungen innerhalb des transatlantischen Bündnisses und die Komplexität der geopolitischen Interessen im Nahen Osten. Trump bediente sich einer emotionalen und direkten Sprache, die auf seiner typischen Kommunikationsweise basiert, und stellte sein Verständnis von Führung und diplomatischer Kontrolle zur Schau. Die Episode zeigt, wie innenpolitische Kommunikationskanäle wie Truth Social zu außenpolitischen Vorfällen werden können.

Seine Forderung nach einem Ende aller Angriffe zielt auf eine Deeskalation, die jedoch primär durch sein geplantes Iran-Abkommen erreicht werden soll. Die langfristigen Auswirkungen dieser öffentlichen Kritik auf die israelisch-amerikanischen Beziehungen und die regionalen Dynamiken bleiben abzuwarten. Trumps Einschätzung der Bedeutungslosigkeit des auslösenden Vorstands steht im Widerspruch zu möglichen israelischen Sicherheitserwägungen, die eine Reaktion auch bei geringfügigen Vorkommnissen rechtfertigen könnten. Der genaue Inhalt des geplanten Iran-Abkommens wurde von Trump nicht offengelegt, was Spekulationen über seinen Umfang und seine Verbindlichkeit nährt.

Die Aussage, dass das Abkommen Frieden für den Libanon bringen würde, setzt voraus, dass regionale Akteure wie die Hisbollah ihre militärischen Aktivitäten einstellen. Ob dieses Szenario realistisch ist, wird von vielen Analysten bezweifelt. Insgesamt bietet die Meldung einen Einblick in die unkonventionelle und oft impulsive außenpolitische Rhetorik des ehemaligen und möglicherweise zukünftigen US-Präsidenten und deren potenzielle Auswirkungen auf laufende diplomatische Bemühungen in einer der instabilsten Regionen der Welt





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