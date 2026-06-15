Trump kritisiert Israel nach Luftangriff auf Hisbollah-Ziel

US-Präsident Donald Trump hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu scharf kritisiert, nachdem ein israelischer Luftangriff auf ein Hisbollah-Ziel in Beirut stattgefunden hatte. Der Angriff sei eine Gefahr für ein geplantes Abkommen zwischen den USA und dem Iran gewesen.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu scharf kritisiert, nachdem ein israelischer Luftangriff auf ein Hisbollah -Ziel in Beirut stattgefunden hatte. Der Angriff sei eine Gefahr für ein geplantes Abkommen zwischen den USA und dem Iran gewesen, wie Trump in einem Telefonat mit Netanjahu erklärte.

Der Präsident bezeichnete den Angriff als unverantwortlich und sagte, dass Israel kein Urteilsvermögen habe. Der Angriff habe den Prozess gefährdet und die Unterzeichnung des Abkommens verzögert, wie Trump erklärte. Er sei verärgert darüber, dass Israel militärisch gehandelt habe, kurz vor dem angestrebten Abschluss der Verhandlungen. Der Präsident sagte, dass der Angriff nicht stattfinden dürfe, insbesondere an einem Tag, an dem ein Friedensabkommen mit dem Iran unmittelbar bevorstehe.

Israel habe zwar das Recht auf Selbstverteidigung, die konkrete Bedrohung sei jedoch gering gewesen und habe keine Opfer gefordert. Alle Seiten müssten nun Zurückhaltung üben. Trump erklärte, dass das Abkommen mit dem Iran trotz der Spannungen weiterhin auf Kurs sei. Teheran hat jedoch mit Vergeltung gedroht und warnte, dass die Streitkräfte bereit seien, jederzeit zuzuschlagen.

Iranische Medien berichteten, dass Flugverbindungen im Westen des Landes vorübergehend eingestellt wurden





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