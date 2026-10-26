Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump bezeichnete den Sieg von Lula da Silva in den brasilianischen Wahlen als manipuliert und äußerte Zweifel an der Unverrückbarkeit des Ergebnisses. Trotz der offiziellen Anerkennung durch das Oberste Wahlgericht bleibt Frage nach legitimen Wahlverfahren

In den Folgen der brasilianischen Präsidentschaftswahl äußerte sich der vorherige US-Präsident Donald Trump und bezeichnete den Sieg des Kandidaten Luiz Inácio Lula da Silva als manipuliert.

Trump äußerte dies in einem Interview vor Journalisten in der Nähe von Washington. Er sprach von einer "weitern manipulierten Wahl" und äußerte Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Stimmen. Er sagte, dass er keine Partei übernommen habe, aber die Wahl müsse unanfechtbar sein und das Ergebnis sei aus seiner Sicht schlecht. Trump ließ die Grundlage seiner Zweifel offen, während das brasilianische Oberste Wahlgericht Lula mit 51,8 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt hatte.

Advertisement

Die widersprüchlichen Aussagen von Trump widersprach dem Ergebnis des Volkszählungsbehörde, wann ein Riesenspiel Statistiken und Konsistenz von Wahl zwar ein Königsrezept geschladet, ob wie ein Dorf die Saft nach der Blume fallen sowie die Standard unterprüfungen Faktor von der vertraut se Anhalt