Trump kann höchstens zwei seiner drei Ziele im Persischen Golf erreichen

Die USA haben die Kontrolle über die Lage am Persischen Golf verloren - der Iran kann die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus bedrohen.

Die Vereinigten Staaten haben die Kontrolle über die Lage am Persischen Golf verloren - der Iran kann die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus bedrohen.

Vier Szenarien zeigen, warum die amerikanische Vorherrschaft in der Region vorbei ist. Eine teilweise Wiederöffnung der Strasse von Hormus könnte bevorstehen. Doch ist eine dauerhafte politische Regelung für die Region damit tatsächlich näher gerückt? Die vorherrschende Einschätzung lautet, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Lage am Persischen Golf verloren haben.

Und tatsächlich hat der Iran inzwischen ein wirkungsvolles Druckmittel erlangt, über das er zuvor nicht verfügte: die Fähigkeit, die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus zu bedrohen. In diesem Sinne hat sich das Kräfteverhältnis in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA zugunsten Teherans verschoben.

Diese Veränderung eröffnet - zusammen mit der entsprechenden amerikanischen Blockade von Schiffen mit Verbindungen zum Iran - vier mögliche Szenarien: China vermittelt einen dauerhaften Frieden, der Iran versinkt im Chaos, die USA ziehen sich vollständig zurück oder eine schwer fassbare Variante des Status quo bleibt bestehen. Leider wird nach dem Trump-Xi-Gipfel immer deutlicher, dass China für ein stärkeres Engagement einen hohen Preis verlangen dürfte.

Die gute Nachricht für US-Präsident Donald Trump ist, dass er weiterhin die Initiative besitzt und vermutlich zwischen diesen Szenarien wählen kann. Zugleich steht er jedoch vor einem grundlegenden Problem. Er verfolgt drei zentrale Ziele: das iranische Atomprogramm zurückzubauen, die Strasse von Hormus dauerhaft wieder für die Schifffahrt zu öffnen und nicht als der Präsident in die Geschichte einzugehen, der Taiwan an China 'verloren' hat. Die schlechte Nachricht für Trump ist, dass er höchstens zwei dieser drei Ziele erreichen kann.

Nach seinem jüngsten Gipfeltreffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping hofft Trump offenbar, dass Chinas Engagement am Golf über seine bisherige Rolle hinter den Kulissen hinausgeht. China könnte durchaus dazu beitragen, ein Friedensabkommen zustande zu bringen, das sich mit dem aus amerikanischer Sicht wohl wichtigsten Problem befasst - dem iranischen Atomprogramm - und zugleich dem Iran das bietet, was er am dringendsten wünscht: umfangreiche Infrastrukturinvestitionen und ein Ende der Bombardierungen.

Leider wird nach dem Trump-Xi-Gipfel immer deutlicher, dass China für ein stärkeres Engagement einen hohen Preis verlangen dürfte. Zwar importiert es täglich mehr als 11 Mio. Barrel Öl und hat daher ein Interesse an niedrigeren Rohölpreisen. Gleichzeitig verfügt es aber über grosse Reserven und scheint überzeugt zu sein, einen Ölpreis auf dem gegenwärtigen Niveau verkraften zu können.

Darüber hinaus bezog es etwa ein Viertel seines Flüssigerdgases aus Katar, dessen Produktion infolge der anhaltenden Kampfhandlungen und umfangreicher Schäden an der Infrastruktur weiterhin stark eingeschränkt ist. Doch insgesamt dominiert eine andere Frage: die Aussicht auf chinesische Kontrolle über Taiwan. Die chinesische Führung wird auf eine Reihe amerikanischer Zugeständnisse drängen und zugleich versuchen, die Bevölkerung Taiwans davon zu überzeugen, dass sie mit China bessergestellt wäre.

Die aus chinesischer Sicht optimale Strategie besteht darin, hilfreich zu sein, die Vereinigten Staaten aber nicht zu rasch aus ihrer schwierigen Lage zu befreien. Amerikanische Schwäche auf globaler Ebene stärkt Chinas regionale Position. Im zweiten Szenario ordnet Trump weitere Angriffe an - entweder gezielte Schläge, etwa gegen die iranischen Exportkorridore auf dem Landweg, oder umfassendere Angriffe, wie er sie bereits mehrfach angedroht hat. Niemand bezweifelt die Fähigkeit des US-Militärs, grosse Zerstörung anzurichten und zahlreiche Menschen zu töten.

Doch auch wenn eine solche Strategie den Iran unregierbar machen könnte, würde sie den bewaffneten Widerstand nicht beenden. Man sollte nicht vergessen, dass die grösste Bedrohung für die Strasse von Hormus von kostengünstigen und leicht einsetzbaren Drohnen ausgeht. Falls der Iran in rivalisierende Fraktionen zerfällt, würde dies die Gefahr für die Meerenge verringern oder vergrössern? Und wenn eine Form dieser Drohnenbedrohung bestehen bleibt, wären Öltanker - ebenso wie ihre Besatzungen und Versicherer - dann überhaupt bereit, die Meerenge zu passieren?

Das Ausmass tatsächlicher Gewalt, das erforderlich ist, um den Tankerverkehr einzuschränken, ist gering; entscheidend ist die Glaubwürdigkeit der Bedrohung. In diesem Szenario wäre die Strasse von Hormus nicht dauerhaft offen, der Konflikt würde den arabischen Nachbarländern des Irans am Persischen Golf höchstwahrscheinlich erhebliche Schäden zufügen, und die chronische Instabilität der Region würde nahezu alle Beteiligten schlechterstellen





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