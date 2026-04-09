Trump: Israel will Angriffe im Libanon reduzieren – Verhandlungen geplant

US-Präsident Donald Trump zufolge plant Israel eine Reduzierung seiner Angriffe im Libanon. In Washington sollen bald Verhandlungen über einen Waffenstillstand stattfinden. Unklar ist noch, wann genau die Gespräche beginnen und wer daran teilnehmen wird.

Laut US-Präsident Donald Trump wird Israel seine Angriffe im Libanon reduzieren. US-Medien zufolge und unter Berufung auf einen Beamten des US-Außenministeriums, der dies bestätigte, sollen in der kommenden Woche in Washington Verhandlungen zwischen beiden Ländern über einen Waffenstillstand stattfinden. Unklar ist noch, wann genau die Gespräche beginnen und wer daran teilnehmen wird. Die Entwicklungen im Libanon gefährden die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

US-Medien sowie der israelische Sender N12 berichteten, dass Trump und sein Sondergesandter Steve Witkoff Druck auf Netanjahu ausgeübt hätten, die Angriffe auf den Libanon zu verringern. Am Abend kündigte Netanjahu direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an, bestätigte Trumps Darstellung in einem späteren Statement jedoch nicht. Netanjahu betonte, dass die militärische Auseinandersetzung mit der Miliz weiterhin mit Härte geführt werde und nicht aufhören werde, bis Sicherheit für die Bevölkerung im Norden Israels gewährleistet sei. In Regierungskreisen des Libanon hieß es jedoch, dass mögliche Verhandlungen nur unter der Bedingung eines Waffenstillstands stattfinden sollten.\Israels Militär hatte seine Angriffe auf Israel wieder aufgenommen und erstmals seit Beginn einer Waffenruhe im November 2024 Raketenangriffe auf Israel durchgeführt. Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Libanon. Vor der Waffenruhe hatte es einen einjährigen Konflikt gegeben, bei dem Ziele im Libanon, auch in der Hauptstadt Beirut, angegriffen wurden. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden dabei mehr als 300 Menschen getötet. Die gegenseitigen Angriffe gingen am Donnerstag weiter. Berichten zufolge hatte Netanjahu das Kabinett angewiesen, die Gespräche mit dem Libanon „so bald wie möglich“ zu beginnen, nachdem das Nachbarland wiederholt darum gebeten hatte. Die Verhandlungen sollen sich mit der Entwaffnung der Miliz befassen. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit mehrmals seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit Israel signalisiert. Nach Angaben der israelischen Nachrichtenseite „ynet“ sollen die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon nächste Woche in Washington stattfinden, unter der Federführung eines US-amerikanischen Unterhändlers. Die israelische Zeitung „Maariv“ berichtete ebenfalls, dass die Gespräche nächste Woche beginnen sollen. Der israelische Sender N12 sprach von Verhandlungen „voraussichtlich Anfang nächster Woche“. Ein Sprecher von Netanjahu wollte die Zeitangabe auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Das Auswärtige Amt in Berlin begrüßte Netanjahus Ankündigung und erklärte, dass die Direktgespräche ein wichtiger erster Schritt hin zu einer gemeinsamen Zukunft als Nachbarn sein könnten, in der Israels Sicherheitsinteressen und Libanons territoriale Integrität und Souveränität gleichermaßen berücksichtigt werden können. Aus libanesischen Regierungskreisen wurde für die erwarteten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon ein „Pakistan-Modell“ vorgeschlagen, das sich an einem ähnlichen Vorgehen bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA orientiert. Dieses Modell sieht eine zweiwöchige Feuerpause vor, wobei die Gespräche 72 Stunden nach Inkrafttreten beginnen sollen.\Die US-Delegation wird von Simon Karam geleitet, der in den USA ansässig ist. Ihr werden weitere Mitglieder angehören, die im Rahmen der verfassungsmäßigen Befugnisse des Präsidenten bestimmt werden, darunter auch ein schiitischer Vertreter. Im aktuellen Konflikt beharren viele libanesische Kreise darauf, dass ein Waffenstillstand die Voraussetzung für weitere Schritte sein müsse. Erst danach sollten weitere Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. Der hochrangige Vertreter der Miliz, Naim Kassim, hatte kürzlich erklärt, dass Gespräche unter andauerndem Beschuss einer Kapitulation gleichkämen und den Libanon seiner Handlungsfähigkeit berauben würden. Verhandlungen seien grundsätzlich abzulehnen, solange der Gegner weiterhin Gebiete besetze und tägliche Angriffe fortsetze





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