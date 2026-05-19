Trump inszeniert sich als Beschützer des christlichen Amerikas bei einem Gebetsfestival

Die Trump-Regierung veranstaltete ein großes christliches Gebetsfestival, bei dem evangelikale Prediger und republikanische Politiker die USA als christliche Nation ermahnt haben, während Kritiker befürchten, dass Donald Trump Religion instrumentalisiert und die Trennung von Staat und Religion aushebt.

Donald Trump inszeniert sich als Beschützer des christlichen Amerikas: In Washington treffen sich tausende Menschen zu einem Gebetsfestival. Das Weisse Haus zahlt die Sause und hofft auf eine neue «Nation unter Gott».

Mit «Rededicate 250» veranstaltete die Trump-Regierung ein riesiges christliches Gebetsfestival auf der National Mall in Washington. Evangelikale Prediger und republikanische Politiker präsentierten die USA als von Gott gegründete christliche Nation. Kritiker warnen, dass Donald Trump Religion gezielt nutzt, um christlichen Nationalismus politisch salonfähig zu machen und die Trennung von Religion und Staat auszuhebeln. Tausende Menschen beten auf der National Mall in Washington, Regierungsmitglieder sprechen von Amerika als «christlicher Nation» – und Donald Trump sendet eine Bibelbotschaft aus dem Weissen Haus.

Gemeinsam wollen sie die USA «wieder» zu einer Nation unter Gott machen





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