Trump hinterliess Joe Biden versöhnlichen Brief zum Amtswechsel 2021

Donald Trump schrieb Joe Biden zum Amtswechsel 2021 einen überraschend versöhnlichen Brief, der nun in Bidens Memoiren publik wird. Das Weisse Haus reagierte scharf.

US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden zum Ende seiner ersten Amtszeit im Januar 2021 eine überraschend versöhnliche Botschaft hinterlassen. Wie aus den neuen Memoiren von Joe Biden hervorgeht, verfasste Donald Trump einen Brief, über den die New York Times zuerst berichtete. Die Nachrichtenagentur AP konnte eine Kopie des zweiseitigen Schreibens einsehen.

Im Zentrum steht ein Satz, den Trump an seinen Nachfolger richtete: 'Sie werden sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben'. Die Botschaft stammt von einem Politiker, der seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 lange bestritten und behauptet hatte, ihm sei der Sieg gestohlen worden.

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Trump schrieb Brief auf Briefpapier des Weissen Hauses

Donald Trump verfasste das Schreiben mit seinem charakteristischen schwarzen Filzstift auf Briefpapier des Weissen Hauses. Er adressierte es an '46', eine Anspielung auf Joe Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Darin bescheinigte Trump seinem Nachfolger, Geschichte schreiben zu können. Zudem schrieb er, er wisse, wie sehr Joe Biden das amerikanische Volk liebe.

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Der Brief ist damit ein schriftliches Zeugnis aus der Übergabe der Amtsgeschäfte zwischen Donald Trump und Joe Biden am Ende der ersten Amtszeit Trumps.

Biden hielt Brief zunächst unter Verschluss

Joe Biden zeigte den Brief den Memoiren zufolge nach seinem Amtsantritt 2021 einigen Mitarbeitern, hielt ihn aber zunächst unter Verschluss. Biden habe das Schreiben als 'sehr wohlwollend' empfunden.

Die Veröffentlichung in den Memoiren 'Promise Me, America' macht den Brief nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die Memoiren sollen am 17. November erscheinen.

Biden kritisiert Trump wegen Sturm auf Kapitol

Joe Biden übt in denselben Memoiren deutliche Kritik an Donald Trump, vor allem wegen dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Biden schreibt, Trump habe einen Aufstand angeführt, um trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu bleiben.

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Damit stehen die Passagen in einem deutlichen Gegensatz: Ein wohlwollendes Schreiben aus dem Januar 2021 steht neben dem Vorwurf eines Aufstands am 6. Januar 2021.

Weisses Haus reagiert mit scharfen Worten

Das Weisse Haus reagierte mit deutlichen Worten auf die Veröffentlichung der Memoiren. Kommunikationsdirektor Steven Cheung bezeichnete den ehemaligen Präsidenten Joe Biden als 'Schande'.

Steven Cheung warf Joe Biden vor, das Land zerstören und das Justizsystem gegen politische Gegner instrumentalisieren zu wollen. Die Vorwürfe stehen damit im Gegensatz zu dem Brief, den Donald Trump Joe Biden zum Amtswechsel geschrieben hatte.