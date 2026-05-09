US-Präsident Donald Trump hat dem schottischen Regierungschef John Swinney zum Erfolg seiner SNP-Partei gratuliert und betont, dass dieser Erfolg durch die Zusammenarbeit mit den britischen Monarchen bei Zollfragen auf schottischen Whisky zustande gekommen ist. Die SNP bleibt stärkste Kraft in Schottland, verfehlte jedoch das Ziel einer absoluten Mehrheit. Swinney plant einlässlich Referendum zur Unabhängigkeit noch vor der nächsten britischen Parlamentswahl.

US-Präsident Donald Trump hat dem schottischen Regierungschef John Swinney zur Wahlsieg der schottischen Unabhängigkeitspartei SNP gratuliert. In einer Erklärung bezeichnete Trump Swinney als einen guten Mann und lobte seine Zusammenarbeit mit dem britischen Königspaar zur Senkung der Zölle auf schottischen Whisky.

Trump hob hervor, dass dieser Erfolg den Wahlsieg verdient habe, und verwies dabei auf die in den USA übliche Schreibweise des Wortes Whiskey. Die SNP erreichte zwar bei der schottischen Regionalwahl am Donnerstag erneut die stärkste Position, verfehlte jedoch das Ziel einer absoluten Mehrheit. Die Wähler hätten sich mit überwältigender Mehrheit für eine erneute Absprache zur schottischen Unabhängigkeit ausgesprochen. Swinney erklärte, er wolle vor der nächsten britischen Parlamentswahl im Jahr 2029 die Zustimmung aus London für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum erreichen.

Damit will er eine mögliche Wahlsiegeserfolge der rechtspopulistischen Partei Reform UK verhindern, die bei den jüngsten Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien stark abgeschnitten hatte. Sowohl Labour als auch Reform UK belegten in Schottland gemeinsam den zweiten Platz. Für die britannische Sozialdemokratische Partei Labour, die vergeblich große Verluste bei den Kommunalwahlen in England und Wales hinnehmen musste, war das Ergebnis enttäuschend. Zwischen Trump und dem derzeitigen britischen Premierminister Keir Starmer besteht seit zwischlingen des Iran-Kriegs ein verbittertes Verhältnis.

Trump wirft Großbritannien mangelnde Unterstützung im besagten Konflikt vor. Swinney ist nicht der erste schottische Regierungschef, mit dem Trump eng verbunden war. Zuvor unterstützte er den verstorbenen ehemaligen SNP-Regierungschef Alex Salmond bei der Realsicherung der Erlaubnis zum Bau eines Golfplatzes nahe Aberdeen. Später zerstritten sich die beiden jedoch im Hinblick auf eine geplante Windfarm an der Küste nahe des Golfplatzes, die Trump letztlich nicht verhindern konnte





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