Trump gibt FIFA-Chef Infantino freie Hand bei Iran-Teilnahme an der WM

US-Präsident Donald Trump hat sich zu der Frage der Teilnahme des Iran an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geäußert und dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino die Entscheidung überlassen. Infantino hatte zuvor die Teilnahme des Iran bestätigt, trotz anhaltender politischer Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

US-Präsident Donald Trump hat dem FIFA -Präsidenten Gianni Infantino bei der Entscheidung über die Teilnahme des Iran an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA , Kanada und Mexiko freie Hand gelassen.

Trump äußerte sich im Weißen Haus und erklärte, er sei der Meinung, man solle den Iran spielen lassen. Diese Aussage erfolgte kurz nachdem Infantino auf dem FIFA-Kongress in Vancouver die uneingeschränkte Teilnahme des Iran an der Weltmeisterschaft bekräftigt hatte. Trump kommentierte Infantinos Aussage mit den Worten, dass er damit einverstanden sei, da er Infantino als fantastisch und als Freund bezeichne. Er habe Infantino die volle Entscheidungsfreiheit eingeräumt, ob der Iran teilnehmen solle oder nicht.

Im März dieses Jahres hatte Trump, inmitten zunehmender Spannungen und eines militärischen Konflikts mit dem Iran, erklärt, dass die iranische Mannschaft zwar willkommen sei, er es aber angesichts der Sicherheitslage nicht für angemessen halte, dass sie an der Weltmeisterschaft teilnehme. Er begründete dies mit dem Schutz und der Sicherheit der iranischen Spieler. Obwohl derzeit eine Waffenruhe in dem Konflikt besteht, sind die Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung ins Stocken geraten.

Infantino hingegen betonte zu Beginn seiner Rede auf dem FIFA-Kongress die Bedeutung der Einheit und des Zusammenhalts durch den Fußball. Er erklärte, dass der Fußball die Welt vereine und er keinen Zweifel daran habe, dass der Iran an der WM 2026 teilnehmen werde, einschließlich Spielen in den USA. Die klare Aussage Infantinos steht im Kontrast zu den früheren Äußerungen Trumps und unterstreicht die FIFA's Position, den Sport von politischen Konflikten zu entkoppeln.

Bemerkenswert ist, dass der iranische Fußballverband nicht am Kongress in Vancouver teilgenommen hat. Präsident Mehdi Tadsch wurde Berichten zufolge bei der Einreise nach Kanada an der Grenze abgewiesen, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Auch bei der WM-Auslosung im Dezember 2025 in Washington war keine Delegation aus dem Iran anwesend. Die USA und der Iran befinden sich seit einiger Zeit in einem angespannten Verhältnis, das sich in den letzten Monaten durch militärische Auseinandersetzungen verschärft hat.

Trotz dieser politischen Umstände hält Infantino an der Teilnahme des Iran fest und schließt einen Ausschluss kategorisch aus. Er argumentiert, dass es bereits genügend Konflikte und Spaltungen in der Welt gibt und der Fußball eine positive Kraft für Einheit und Frieden darstellt. Das iranische Nationalteam plant, zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Neuseeland am 15.

Juni in der Nähe von Los Angeles in den USA anzureisen und bereitet sich derzeit in einem Trainingslager in der Türkei vor, wo auch Vorbereitungsspiele geplant sind. Der Iran trifft in der Gruppe G auf Belgien und Ägypten. Infantino betonte abschließend, dass gemeinsam man unschlagbar sei und der Fußball die Kraft und Magie besitze, Menschen zusammenzubringen





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