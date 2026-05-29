Der US-Präsident Donald Trump will sich mit seinem Namen vielerorts verewigen, doch beim Kennedy Center unterbindet ein Richter Trumps Pläne. Der Präsident zieht daraus Konsequenzen.

Der US-Präsident Donald Trump will sich mit seinem Name n vielerorts verewigen, doch beim Kennedy Center unterbindet ein Richter Trumps Pläne. Der Präsident zieht daraus Konsequenzen.

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen anti-amerikanische Propaganda in der Kulturwelt angekündigt. Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell, die Institution neu auszurichten. Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das führte zu grossem Protest, Künstler sagten Auftritte ab.

Nach einer Niederlage vor Gericht will Trump nicht länger an seinen Renovierungsplänen für das Kennedy Center festhalten. Solange er nicht nach Belieben schalten und walten könne, habe er kein Interesse, das Unterfangen fortzuführen, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Er habe angeordnet, die Verantwortung für die Kultureinrichtung an den Kongress zu übertragen. Es gab noch nie einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der von den Gerichten so ungerecht behandelt wurde wie ich, meinte Trump dazu.

Der Richter begründete die Entscheidung damit, dass der Kongress einst dem Kennedy Center seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur der Kongress diesen ändern. Der Präsident will sich mit seinem Namen vielerorts verewigen, doch beim Kennedy Center unterbindet ein Richter Trumps Pläne





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Kennedy Center Richter Name Kongress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polnischer Präsident Nawrocki zu Staatsbesuch in der SchweizDer polnische Präsident Karol Nawrocki ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz. Gemeinsam mit Bundespräsident Guy Parmelin besuchte er unter anderem die ETH Lausanne, das Ignace-Paderewski-Museum in Schloss Morges und unternahm eine Schifffahrt auf dem Genfer See. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern.

Read more »

Parmelin zeigt polnischem Präsident Bildungsstätten in der WaadtSein Staatsbesuch in der Schweiz hat den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki am Donnerstag in den Kanton Waadt geführt. Gemeinsam mit Bundespräsident Guy Parmelin besuchte er unter anderem die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne.

Read more »

Staatsbesuch in der Schweiz: Polnischer Präsident Karol Nawrocki besucht EidgenossenschaftDer polnische Präsident Karol Nawrocki hat seinen Staatsbesuch in der Schweiz fortgesetzt und besuchte unter anderem die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne und das Schloss Morges.

Read more »

Erste Notenbank der Schweiz: Finma bewilligt Verkauf der DC Bank der Burgergemeinde BernGeht es nach der Finanzmarktaufsicht, dürften die Bernburger ihre Bank in eine Aktiengesellschaft überführen. Für die Kundschaft soll sich nichts ändern.

Read more »