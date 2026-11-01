Trump: Gerichtsabweisung, Alaska-Streit und Wahlversprechen

Trump scheitert mit Verleumdungsklage, Justizministerium prüft Alaska-Wahl und verspricht 5000 Dollar. Hintergründe zu den Midterms.

Präsident Donald Trump hat in seiner zweiten Amtszeit die US-Innen- und Außenpolitik grundlegend umgekrempelt. Im kommenden November stehen die entscheidenden Zwischenwahlen an, bei denen der Republikanische Parteitag bereits strategische Versprechen machte. Zugleich erleidet der 80-Jährige vor Gericht eine klare Niederlage in einem jahrelangen Rechtsstreit. Zudem gerät die Senatswahl in Alaska ins Visier des US-Justizministeriums.

Gericht weist Klage gegen Zeitung ab

Im Zusammenhang mit dem Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat ein US-Richter die Verleumdungsklage von Präsident Donald Trump gegen das Wall Street Journal endgültig abgewiesen. US-Bundesrichter Darrin Gayles aus Florida urteilte am Samstag in diesem langwierigen Streit. Der Richter kam zu dem Schluss, dass der Präsident nicht nachweisen konnte, dass die Zeitung böswillig Falschbehauptungen über ihn veröffentlichte. Diese juristische Hürde war entscheidend für die Ablehnung der Klage.

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Richter Gayles entschied zudem ausdrücklich, dass Trump die Klage nicht überarbeiten und dann erneut einreichen kann. Damit ist der Prozess für Trump endgültig beendet. Zuvor hatte der Präsident das Wall Street Journal, den Mutterkonzern News Corporation und den Medienmogul Rupert Murdoch auf mindestens zehn Milliarden Dollar Entschädigung verklagt. Das entspricht einer Summe von rund acht Milliarden neunhundert Millionen Euro. Diese Forderung gilt als eine der höchsten in der Geschichte der US-Medienrechtsprechung.

Der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war ein Bericht des Wall Street Journal aus dem vergangenen Jahr. Darin hieß es, Donald Trump habe im Jahr 2003 einen anzüglichen Brief mit der Zeichnung einer nackten Frau an Jeffrey Epstein geschrieben. Der Brief sollte eigentlich eine Geburtstagsglückwunschkarte zum 50. Geburtstag von Epstein darstellen. Trump schrieb darin den Satz Happy Birthday und möge jeder neue Tag ein wunderbares Geheimnis sein.

Donald Trump bestreitet konsequent, dass dieser Brief von ihm stammt. Während des gesamten Verfahrens verwies das Gericht immer wieder auf die Bemühungen der Zeitung, vor der Veröffentlichung eine Stellungnahme von Trump einzuholen. Die Aufnahme seiner direkten Dementis diente als Beweis dafür, dass das Medium die angemessenen journalistischen Standards eingehalten habe. Bereits im April hatte US-Bundesrichter Gayles die Klage zurückgewiesen, jedoch Trump zwei Wochen Zeit gegeben, die Klage umzuformulieren. Dieser Versuch scheiterte nun final.

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Diese juristische Niederlage ist ein signifikanter Rückschlag für den einst mit Jeffrey Epstein befreundeten Präsidenten. Der Fall wurde wenige Tage vor der wichtigen Kongresswahl am kommenden Dienstag entschieden. Die Ablehnung der Klage unterstreicht die Schwierigkeiten von Politikern, sich gegen Medienberichte zur Wehr zu setzen, wenn diese auf soliden journalistischen Grundlagen beruhen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Entscheidung die öffentliche Wahrnehmung vor den Midterms beeinflusst.

Alaska-Streit und Justizeingriff

Gleichzeitig versucht das US-Justizministerium vor Gericht, bestimmte Stimmzettel nach der umkämpften Senatswahl in Alaska gesondert aufbewahren zu lassen. Dabei geht es spezifisch um Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan. Die Republikaner halten diesen Kandidaten für einen Strohmann der Demokraten, wie aus einem Antrag der US-Regierung vor dem Gericht in Anchorage hervorgeht. Ziel der Maßnahme ist es, im Notfall untersuchen zu können, ob Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt waren.

Donald Trump und seine Partei verdächtigen die Demokraten schon länger, den Namensvetter des aktuellen republikanischen Amtsinhabers, Dan S. Sullivan, aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Der Vorwurf lautet, Wählerinnen und Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden. Man vermutet, dass viele den Herausforderer Sullivan mit dem ebenfalls für den Senatssitz antretenden Amtsinhaber Sullivan verwechseln. Dadurch könnten die Chancen des Amtsinhabers gezielt geschmälert werden.

Durch diese als betrügerisch eingestufte Taktik wollten die Demokraten nach Auffassung von Trump und seiner Partei die Chancen ihrer eigenen Kandidatin Mary Peltola erhöhen. Das US-Justizministerium bestätigte am Freitag strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs versuchter Wählertäuschung. Offizielle Beweise für diesen schweren Vorwurf sind bislang nicht bekannt geworden. Die Ermittlungen laufen jedoch auf Hochtouren, um die Integrität des Wahlsystems zu wahren.

Allerdings hatte die New York Times jüngst darüber berichtet. Demnach hätten Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola schon lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht. Die Absicht bestand darin, dessen Erfolgschancen zu schmälern. Laut der Zeitung bestreitet Peltolas Wahlkampfteam jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur. Trotz dieser Bestreitungen bleibt der Verdacht in den Reihen der Republikaner bestehen.

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Wahlkampfstrategie und Versprechen

Schon vor Erscheinen des Presseberichts hatte Donald Trump das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einkomsteten. Damit will er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten. Mit ihrem neuen Antrag schaltet sich die US-Regierung nun erneut aktiv in den laufenden Rechtsstreit ein. Dieser Eingriff ist politisch höchst umstritten.

Auch wenn die Namensgleichheit selbst manchen Nicht-Republikanern verdächtig vorkommt, gibt es an der Klage viel Kritik. Viele Beobachter werten den Schritt als direkten Eingriff seitens der US-Regierung in die Wahlen in dem Bundesstaat Alaska. Der Schritt warf zudem die Frage auf, wie im Nachhinein überhaupt festgestellt werden könnte, was genau Wählerinnen und Wähler zu ihrer Stimmabgabe bewogen hat. Ob eine Verwechslung dabei eine Rolle spielte, ist wissenschaftlich kaum zu klären.

Neben den juristischen und wahlrechtlichen Krisenherden versucht Donald Trump, die Wählerstimmen durch direkte Versprechen zu sichern. Beim Parteitag der Republikaner am 9. September machte er ein massives Angebot. Er versprach allen erwachsenen US-Amerikanern im Fall eines Wahlsieges seiner Partei bei den Kongresswahlen je fünftausend Dollar. Diese finanzielle Anlockung soll die Basis mobilisieren und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Im November stehen die wichtigen Zwischenwahlen an. Beim Parteitag wurde klar, dass die Partei unter Trump neue Wege geht. Allerdings könnten die Republikaner bei den Midterms im kommenden November die Mehrheit im US-Kongress verlieren. Die Unsicherheit im Land ist hoch. Verschiedene Faktoren spielen dabei zusammen, von der wirtschaftlichen Lage bis zu außenpolitischen Spannungen. Das Verhalten des Präsidenten in den letzten Wochen zeigt eine hohe Aggressivität im politischen Kampf.

Donald Trump hat zudem auf zwei Wahlkampfauftritte vor den Zwischenwahlen zum Kongress verzichtet. Diese Entscheidung ist ungewöhnlich und wirft Fragen nach der Strategie der Kampagne auf. Möglicherweise sollen Ressourcen anders eingesetzt werden oder es gibt gesundheitliche oder strategische Überlegungen. Die Medien berichten intensiv über jede Bewegung des Präsidenten. Die Verifikation der Aussagen durch Agenturen wie AFP unterstreicht die Relevanz der Meldungen.

Die Kombination aus juristischen Niederlagen, politischen Anschuldigungen und wirtschaftlichen Versprechen prägt das Bild der aktuellen US-Politik. Die Midterms dienen als Prüfstein für die zweite Amtszeit. Die Republikaner stehen vor großen Herausforderungen. Die Demokratie in den USA wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Die Medien berichten kritisch über alle Entwicklungen. Die Rolle der Justiz bleibt dabei zentral.