Trump fordert Entlassung von Jimmy Kimmel nach umstrittenem Witz über Melania

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung des Late-Night-Show-Moderators Jimmy Kimmel gefordert, nachdem dieser einen umstrittenen Witz über Trumps Ehefrau Melania gemacht hatte. Der Experte Martin Lüthe analysiert die Hintergründe und die politische Bedeutung dieser Auseinandersetzung.

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung des bekannten Late-Night-Show -Moderators Jimmy Kimmel gefordert. Der Auslöser war ein umstrittenes Statement Kimmels, der in seiner Show am vergangenen Donnerstag über Trumps Ehefrau Melania scherzte und sagte, sie habe "das Leuchten einer werdenden Witwe".

Diese Bemerkung fiel nur zwei Tage vor einem Attentatsversuch bei einem Dinner im Weißen Haus. Trump wirft Kimmel nun vor, praktisch zur Gewalt aufgerufen zu haben. Der Experte für nordamerikanische Kultur, Martin Lüthe, analysiert die Situation und ordnet die Kritik ein. Martin Lüthe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am John-F.-Kennedy-Institut in Berlin und beschäftigt sich mit der Geschichte und Kultur Nordamerikas.

Im Gespräch mit SRF News erklärt Lüthe, warum Trump gerade jetzt Kimmels Entlassung fordert. Einerseits spielt der politische Kontext eine Rolle: Trump führt einen in den USA unpopulären Krieg im Iran und sucht nach Ablenkung.

Andererseits nutzt Trump den Attentatsversuch beim Correspondents Dinner als Vorwand, um Kimmel zu attackieren. Retrospektiv betrachtet, war Kimmels Witz über Trumps Alter und Melanias angebliche Freude auf das Witwendasein unglücklich formuliert. Trump interpretiert dies jedoch als Aufruf zu seiner Ermordung und nutzt die Gelegenheit, um Kimmels Rücktritt zu fordern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Late-Night-Shows den Präsidenten oder die Politik kritisieren.

Doch wird Donald Trump besonders hart angegangen oder ist er einfach empfindlicher? Lüthe meint, dass beides zutreffen könnte. Seit der Ära der "Daily Show" mit Jon Stewart sind politische Satireshows populärer geworden, was dazu geführt hat, dass die Monologe zu Beginn der Shows satirischer und politischer wurden. Dies trifft Trump genauso wie seine Vorgänger, doch er reagiert besonders empfindlich darauf.

Trumps Selbstbild als ständig Diskriminierter und Betrogener, insbesondere bei der Wahl, verstärkt diese Empfindlichkeit. Obwohl Trump als mächtigster Mann der Welt eigentlich unberührt von solchen Shows bleiben könnte, sieht er in ihnen eine Bedrohung. Lüthe glaubt jedoch nicht, dass diese Shows Trump ernsthaft schaden können, da Kimmel bereits klar im politischen Lager der Opposition positioniert ist und sein Publikum nicht Trumps Wähler sind. Die einfachste Strategie für Trump wäre, die Witze über sich selbst zu ignorieren.

Stattdessen zeigt er eine neue Art von Befindlichkeit, die auch andere Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zeigen, der ebenfalls über die zunehmende Kritik und Spott im Internet klagt. Diese neue Sensibilität bei Amtsträgern ist ein bemerkenswertes Phänomen





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