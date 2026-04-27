Trump fordert Entlassung von Jimmy Kimmel nach satirischer Bemerkung über Melania Trump

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung des Moderators Jimmy Kimmel gefordert, nachdem dieser First Lady Melania Trump in seiner Show als 'werdende Witwe' bezeichnet hatte. Die Äußerung stieß auf heftige Kritik von Trump und seiner Frau, die Kimmel 'hasserfüllte Rhetorik' vorwerfen.

US-Präsident Donald Trump hat eine scharfe Reaktion auf eine Bemerkung des Moderators Jimmy Kimmel gezeigt und öffentlich dessen Entlassung durch den Sender ABC gefordert. Auslöser war eine satirische Äußerung Kimmels in seiner Late-Night-Show, in der er First Lady Melania Trump im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Korrespondentendinner im Weißen Haus als eine 'werdende Witwe' bezeichnete.

Diese Bemerkung, die im Rahmen einer Parodie auf das Dinner fiel, stieß auf heftige Kritik vonseiten des Präsidenten und seiner Frau. Trump argumentierte, dass Kimmel mit dieser Aussage eine Grenze überschritten habe und forderte den Medienkonzern Disney, zu dem ABC gehört, sowie den Sender selbst auf, Konsequenzen zu ziehen. Er veröffentlichte eine entsprechende Forderung auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und schloss sich damit der Kritik seiner Frau an.

Melania Trump äußerte sich ebenfalls empört und warf Kimmel 'hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik' vor, die das Land spalte. Sie betonte, dass Menschen wie Kimmel nicht jeden Abend 'Hass in die Wohnzimmer tragen' dürften und forderte ABC auf, sich klar von Kimmels Äußerungen zu distanzieren. Die First Lady warf Kimmel vor, sich hinter dem Sender zu verstecken, da er wisse, dass ABC ihn schützen würde. Sie forderte eine klare Positionierung des Senders und erklärte, dass 'Genug ist genug' sei.

Die Kontroverse entbrannte vor dem Hintergrund des Korrespondentendinners, das traditionell von humorvollen Reden und Parodien geprägt ist. Allerdings wurde die Stimmung durch einen Vorfall überschattet: Am Samstagabend hatte ein bewaffneter Mann im Hilton-Hotel in Washington das Feuer eröffnet, während sich zahlreiche Regierungsmitglieder und Hunderte Gäste im Ballsaal aufhielten. Dieser Vorfall verstärkte die Empörung über Kimmels Bemerkung, da sie in einem sensiblen Kontext wahrgenommen wurde.

Präsident Trump sprach von einem 'abscheulichen Aufruf zur Gewalt', obwohl Kimmel in seinem Sketch keine direkte Gewalt thematisiert hatte. Er betonte, dass er selten auf Kimmels Aussagen reagiere, diesmal jedoch eine klare Haltung einnehmen müsse. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, äußerte sich zu der Angelegenheit und bezeichnete Kimmels Äußerungen als Teil einer rhetorischen Kampagne von Demokraten und Teilen der Medien, die dazu beigetragen habe, Gewalt zu legitimieren.

Sie stellte die Frage, wie jemand bei klarem Verstand behaupten könne, eine Ehefrau würde sich über den möglichen Mord an ihrem geliebten Ehemann freuen. Leavitts Aussage unterstreicht die politische Dimension der Kontroverse und die Versuche, Kimmels Bemerkung in einen größeren Kontext einzuordnen. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Polarisierung in den USA und die Sensibilität gegenüber Äußerungen, die als beleidigend oder gewaltverherrlichend wahrgenommen werden können. Bislang hat sich ABC noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Die Stille des Senders wird von den Kritikern als stillschweigende Billigung von Kimmels Äußerungen interpretiert. Die Forderung nach Kimmels Entlassung hat eine breite Debatte über die Grenzen der Satire und die Verantwortung von Medienpersönlichkeiten ausgelöst. Während einige die Bemerkung als unangebracht und geschmacklos verurteilen, verteidigen andere Kimmel als einen Satiriker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, politische Missstände aufzudecken und zu kritisieren.

Die Kontroverse wirft auch Fragen nach der Rolle der sozialen Medien auf, die es ermöglichen, dass sich politische Meinungen schnell verbreiten und zu hitzigen Auseinandersetzungen führen können. Die Reaktion von Präsident Trump und seiner Frau zeigt, wie stark die politische Landschaft von persönlichen Angriffen und emotionalen Reaktionen geprägt ist. Die Situation verdeutlicht die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs und einer respektvollen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob ABC auf die Forderungen nach Kimmels Entlassung eingehen wird und wie sich die Kontroverse weiterentwickelt. Die Debatte wird voraussichtlich auch Auswirkungen auf die Medienlandschaft und die politische Kommunikation in den USA haben. Die Kontroverse um Jimmy Kimmel und seine Bemerkung über Melania Trump ist somit ein Spiegelbild der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Spannungen in den Vereinigten Staaten





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