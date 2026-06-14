Trump feiert 80. Geburtstag mit umstrittenem UFC-Kämpfen vor dem Weissen Haus

Anlässlich seines 80. Geburtstags lässt US-Präsident Donald Trump ein UFC-Kampfsportevent auf dem Rasen des Weissen Hauses austragen. Das Spektakel, das von der UFC organisiert wird, stösst auf scharfe Kritik, da es als Vermischung von Politik, Kommerz und Personenkult gewertet wird. Trotz gerichtlicher Einsprüche fand die Veranstaltung statt und verdeutlichte erneut die engen Verbindungen zwischen Trump und der Kampfsportbranche.

US-Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag mit einem umstrittenen Mixed Martial Arts-Event vor dem Weissen Haus. Während Tausende Fans die spektakulären Kämpfe in einer eigens errichteten Arena verfolgen, warnen Kritiker vor einer gefährlichen Vermischung von Politik , Kommerz und Personenkult .

Die Veranstaltung, die von der Kampfsportliga UFC ausgerichtet wird, findet auf dem Südrasen des Präsidentensitzes statt und ist Teil der Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA. Bereits im Vorjahr hatte Trump eine Militärparade zu seinem Geburtstag organisiert, die ebenfalls stark kritisiert wurde. Die Arena, eine achteckige käfigartige Konstruktion mit einer gewaltigen Kuppel namens "The Claw", bietet Platz für über 4.000 Zuschauer und überspannt fast das gesamte Weisse Haus.

Zusätzlich findet im nahegelegenen Ellipse-Park ein Fan-Fest statt, zu dem mehr als 120.000 Besucher erwartet werden. Strassen in der Umgebung sind aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen grossflächig gesperrt. Die UFC, bekannt für ihre harten und oft blutigen Kämpfe, hat sich in den USA zu einer populären Massensportart entwickelt, insbesondere unter männlichen Zuschauern. Trump gilt als Fan der Organisation und als Freund von UFC-Chef Dana White, der ihn im Wahlkampf unterstützte.

Kritiker haben erfolglos versucht, das Event gerichtlich zu stoppen. Sie werfen Trump vor, dem UFC-Mutterkonzern TKO Zugang zum Weissen Haus zu gewähren, um ein privates, gewinnorientiertes Sportevent mit erheblicher Werbewirksamkeit zu veranstalten.

Zudem irritiert sie Trumps Aktienbesitz in Höhe von bis zu 50.000 Dollar bei TKO, den er Ende März erwarb. Die Übertragung auf Paramount+ wird als Versuch gesehen, dem Streamingdienst neue Abonnenten zu verschaffen. Das Gericht wies die Klage ab, unter anderem mit der Begründung, die Einwände seien zu spät eingebracht worden. Damit steht erneut der Vorwurf im Raum, Trump nutze sein Amt für persönliche und geschäftliche Interessen, während die Grenzen zwischen öffentlichem Amt und privatem Profit verwischen





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