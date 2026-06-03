Trump-Familie plant Luxusresort auf albanischer Naturschutzinsel Sazan

Ivanka Trump und Jared Kushner wollen auf der albanischen Insel Sazan ein milliardenschweres Hotelprojekt realisieren - trotz Korruptionsermittlungen und massiver Umweltbedenken. Die Finanzierung stammt unter anderem aus Saudi-Arabien, und das Vorhaben ist Teil einer globalen Expansionsstrategie der Trump-Organisation, die auch in Vietnam einen Soldatenfriedhof bedroht.

Auf der albanischen Insel Sazan an der Adriaküste planen Ivanka Trump und Jared Kushner ein Luxusresort mit einem Volumen von vier Milliarden Dollar. Das Projekt im unbewohnten Naturschutzgebiet sieht ein Hotel für tausende Gäste vor, stößt jedoch in Albanien auf Widerstand und wird von der Staatsanwaltschaft wegen Korruption sverdachts untersucht.

Es ist nicht das einzige umstrittene Immobilienvorhaben der Trump-Familie, die weltweit in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft Donald Trumps für eigene Geschäfte auszunutzen. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über Kushners Investitionsfirma Atlantic Incubation Partners LLC, die nach Trumps erster Amtszeit gegründet wurde und maßgeblich mit Geld aus Saudi-Arabien ausgestattet ist. Weitere Geldgeber stammen unter anderem aus Katar.

Ivanka Trump begründet die Wahl der Insel mit einer persönlichen Begeisterung während Jachtferien, was in Albanien für Empörung und in den USA für Belustigung sorgt. Der SRF-Auslandredaktor Janis Fahrländer stuft die Entscheidung eher als geschäftliche Gelegenheit ein, die von den albanischen Behörden mit dem Status eines strategischen Investors gefördert wird, um den Tourismus anzukurbeln. Sazan war während der Sowjetzeit als Militärsperrgebiet wegen seiner strategischen Lage tabu; heute zeugen noch Marinestützpunkte und Altlasten wie Bunker und unentschärfte Munition von dieser Vergangenheit.

Das angrenzende Lagunengebiet auf dem Festland ist ein Naturschutzgebiet und Delta des Vjosa, des letzten wilden Flusses Europas, der Pelikanen und Flamingos als Nistplatz dient. Umweltschutzorganisationen üben daher heftige Kritik. Weitere umstrittene Projekte der Trumps umfassen Investitionen in Belgrad, Serbien, sowie globale Expansionen der Trump Organization in Saudi-Arabien, Katar, Dubai, Oman, Indien und besonders Vietnam. Dort soll für 1,5 Milliarden ein Luxusresort mit Golfplatz auf 990 Hektar entstehen, wobei ein Soldatenfriedhof mit Hunderten gefallenen vietnamesischen Soldaten umgesiedelt werden muss.

Zudem sind rund 4000 Haushalte, meist kleine Bauernhöfe, betroffen. Die Podcast-Serie News Plus von SRF bietet täglich um 16 Uhr Analysen und Perspektiven zu aktuellen Themen und kann per Mail oder Sprachnachricht kontaktiert werden





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