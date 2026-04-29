Trump erwägt Truppenreduktion in Deutschland nach Kritik an Merz

US-Präsident Donald Trump deutet eine mögliche Reduzierung der US-Truppen in Deutschland an, nachdem er Bundeskanzler Friedrich Merz für dessen Kritik an der US-Iran-Politik scharf angegriffen hat. Die Ankündigung wirft Fragen nach der Zukunft der transatlantischen Beziehungen auf.

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit einer Reduzierung der amerikanischen Truppenpräsenz in Deutschland ins Spiel gebracht. Diese Ankündigung erfolgte im Zuge seiner scharfen Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz , der sich kritisch zur US- Politik gegenüber dem Iran geäußert hatte.

Trump veröffentlichte seine Überlegungen auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und äußerte sich abfällig über Merz’ Kompetenz und die wirtschaftliche Situation Deutschlands. Er warf dem Kanzler vor, eine Politik zu unterstützen, die dem Iran den Zugang zu Atomwaffen ermöglichen könnte. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump eine Reduzierung der US-Truppen in Deutschland in Erwägung gezogen. Aktuell befinden sich laut Angaben des US-Militärs vom April rund 86.000 US-Soldaten in Europa, davon etwa 39.000 in Deutschland.

Diese Zahlen unterliegen jedoch Schwankungen aufgrund von Truppenrotationen und Übungen. Die Äußerungen Trumps deuten auf eine deutliche Verschlechterung des persönlichen Verhältnisses zu Merz hin. Der Kanzler wies diese Einschätzung jedoch zurück und betonte, dass die Gespräche mit dem US-Präsidenten weiterhin gut verliefen. Über Monate hinweg hatte sich ein relativ konstruktives Verhältnis zwischen beiden entwickelt, doch Merz hatte in jüngster Zeit einen kritischeren Ton gegenüber Washington angeschlagen.

Er kritisierte die US-Strategie im Iran als unüberlegt und bemängelte das Fehlen einer klaren Exit-Strategie, wobei er auf die Erfahrungen in Afghanistan und im Irak verwies. Merz argumentierte, dass die Iraner geschickt verhandeln oder eben bewusst keine Verhandlungen führen und dass die US-Politik zu einer Demütigung der iranischen Bevölkerung führe. Seine Kritik richtete sich insbesondere gegen das Fehlen einer kohärenten Strategie der USA im Umgang mit dem Iran und die daraus resultierenden Schwierigkeiten, den Konflikt zu deeskalieren.

Die US-Militärpräsenz in Europa, einschließlich der zahlreichen Stützpunkte in Deutschland, spielt eine wichtige Rolle bei den weltweiten Operationen der USA, insbesondere im Nahen Osten. Diese Stützpunkte dienen als Drehscheiben für Truppen, Waffen, Schiffe, Flugzeuge und Drohnen und bieten auch medizinische Versorgung für Verletzte. Zu den bedeutenden Einrichtungen in Deutschland gehören das US-Oberkommando für Europa (EUCOM) in Stuttgart und das Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Der US-Kongress hat einen Sicherheitsmechanismus beschlossen, der die dauerhafte Stationierung von mindestens 76.000 US-Soldaten im Zuständigkeitsbereich des Europa-Kommandos vorschreibt.

Eine Reduzierung dieser Zahl unter diese Grenze würde bestimmte Berichtspflichten auslösen. Trump ist nicht der erste europäische Spitzenpolitiker, der von ihm öffentlich angegriffen wurde; auch der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron waren bereits Ziel seiner Kritik. Die Entwicklung wirft Fragen nach der zukünftigen Ausrichtung der transatlantischen Beziehungen und der Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik auf





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