Trump erwägt Truppenabzug aus Deutschland – Merz-Kritik am Iran als Auslöser

US-Präsident Donald Trump droht mit einer Reduzierung der US-Truppen in Deutschland nach Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Iran-Strategie. Die Ankündigung könnte Tausende Arbeitsplätze gefährden und das transatlantische Verhältnis belasten.

US-Präsident Donald Trump erwägt eine mögliche Reduzierung der US-Truppen in Deutschland als Reaktion auf die Kritik des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz an der US-Strategie im Iran-Konflikt .

Die Ankündigung Trumps, die er auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte, könnte Tausende Arbeitsplätze in Deutschland gefährden, insbesondere in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, wo US-Stützpunkte wie Ramstein eine zentrale Rolle für die regionale Wirtschaft spielen. Die US-Truppen in Deutschland sind nicht nur ein Sicherheitsgarant, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der jährlich Hunderte Millionen Euro in die Region bringt. Trump kritisierte Merz scharf, nachdem dieser die US-Offensive gegen den Iran infrage gestellt hatte.

«Er hat keine Ahnung, wovon er spricht! », schrieb Trump auf Truth Social und warf dem Kanzler vor, es sei kein Wunder, dass Deutschland wirtschaftlich und politisch in Schwierigkeiten stecke. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) mit einem Abzug von US-Truppen aus Deutschland gedroht, um die aus seiner Sicht zu geringen deutschen Militärausgaben zu bestrafen. Sein Nachfolger Joe Biden stoppte diese Pläne jedoch nach seinem Amtsantritt.

Aktuell sind rund 39.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, von insgesamt etwa 86.000 in Europa. Die US-Stützpunkte dienen nicht nur der Stationierung von Truppen, sondern auch als Drehscheibe für weltweite Einsätze, etwa im Nahen Osten. Merz betonte zwar, dass das persönliche Verhältnis zu Trump gut sei, doch Trumps jüngste Äußerungen deuten auf eine Verschlechterung hin. Noch im März hatte Trump Merz versichert, dass die USA an ihrer Truppenpräsenz in Deutschland festhalten würden.

Doch angesichts der aktuellen Spannungen bleibt unklar, ob diese Zusage noch gilt. Der US-Kongress hatte Ende 2025 einen Sicherheitsmechanismus beschlossen, wonach die Zahl der US-Truppen in Europa nicht unter 76.000 fallen darf, ohne dass bestimmte Berichtswege eingehalten werden. Sollte Trump die Truppen reduzieren, hätte dies nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche Folgen für Deutschland, insbesondere für die Regionen um die Stützpunkte





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