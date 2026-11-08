Trump ernennt Stephen Miller zum Stabschef mit harter Migrantenlinie

US-Präsident Donald Trump hat Stephen Miller zum neuen Weißen-Haus-Stabschef ernannt. Der 41-Jährige ist für aggressive Rhetorik gegen Migranten und Demokraten bekannt und prägt nun die US-Politik.

US-Präsident Donald Trump hat seinen langjährigen engen Berater Stephen Miller offiziell zum neuen Stabschef im Weißen Haus ernannt. Diese Personalie markiert einen deutlichen shifts in der administrativen Ausrichtung der US-Regierung, da Miller für seine unkonventionelle und aggressive Rhetorik bekannt ist, die internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Millers Martialischer Stil und Migrationsfokus

Der 41-jährige Stephen Miller bringt eine Reputation mit, die stark von martialischen Vergleichen und einer unverblümten Sprache geprägt ist. Diese rhetorischen Mittel haben ihm in der Vergangenheit sowohl bei Befürwortern als auch bei scharfen Kritikern große Aufmerksamkeit eingebracht und seinen politischen Einfluss deutlich gestärkt.

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Ein zentrales Element von Millers politischer Agenda ist seine harte Linie gegenüber der Migration. In einem der denkwürdigsten Aussprüche betonte er, dass die USA aktuell von außen "erobert" würden. Er beschrieb das Szenario, in dem Millionen Menschen aus anderen Kulturen, mit unterschiedlichen Lebensweisen und Glaubensvorstellungen in das Land strömen, als eine Bedrohung, deren Folgen dauerhaft und ohne massive Gegenmaßnahmen unumkehrbar seien.

Miller argumentierte explizit, dass ohne "massenhafte Abschiebungen in Millionenhöhe" diese als Bedrohung wahrgenommenen demografischen und kulturellen Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden können. Diese klare Formulierung unterstreicht seinen Fokus auf eine strikte Kontrolle der Grenzen und eine radikale Änderung der Migrationspolitik der USA.

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Kritik an Justiz und der Demokratischen Partei

Millers Sicht auf die politischen Gegenspieler und die rechtsstaatlichen Institutionen ist ebenso radikal formuliert. Gegenüber Fox News erklärte er im August 2025, dass die Demokratische Partei weder die Interessen der amerikanischen Bürger vertreten würde, noch sich um sie kümmern oder sie verteidigen. Er charakterisierte die Partei stattdessen als eine Gruppierung, die sich ausschliesslich für "hartgesottene Verbrecher, Gangmitglieder und illegale Mörder und Terroristen" einsetze.

In derselben Äußerung ging er noch weiter und deklassierte die politische Organisation ihrerseits vollständig. Er bezeichnete die Demokratische Partei nicht mehr als politische Partei im herkömmlichen Sinne, sondern klassifizierte sie offen als "inländische extremistische Organisation". Diese harte Wortwahl zielt darauf ab, die politische Legitimität der Opposition grundlegend in Frage zu stellen.

Auch gegenüber der Judikative zeigte Miller wenig Respekt vor etablierten Verfahren. Im Mai 2025, also im Jahr vor seiner Amtseinführung als Stabschef, erwog er sogar die Aussetzung des Habeas-Corpus-Rechts. Er nannte dies in Zeiten einer "Invasion" zu einer aktiven Option, wobei er betonte, dass vieles davon abhängen würde, ob die Gerichte im Anschluss "das Richtige" entscheiden würden.

Geopolitik und Verfassungsinterpretation

Im Bereich der Außenpolitik vertritt Miller einen realpolitischen Ansatz, der auf Stärke und Macht basieren soll. Gegenüber CNN-Moderator Jake Tapper führte er Anfang 2026 aus, dass man zwar über "internationale Höflichkeiten" sprechen könne, die Welt jedoch von "eisernen Gesetzen" geregelt werde, zu denen Stärke, Gewalt und Macht gehören.

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Diese Aussage fiel im Kontext der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Miller deutete an, dass die USA nach diesem Ereignis die Führung in dem südamerikanischen Land übernommen hätten. Seine Kommentare spiegeln eine Weltsicht wider, in der diplomatische Konventionen der militärischen und politischen Dominanz untergeordnet sind.

Hinsichtlich der Verfassung zeigte sich Miller ebenso konfrontativ, als das Oberste Gericht im Juni 2026 den Versuch von Präsident Trump stoppte, per Erlass das Geburtenrecht auf US-Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Miller bezeichnete das Urteil als "tiefen Messerstich ins Herz der amerikanischen Republik" und kritisierte scharf, dass die richterliche Lesart der Verfassung falsch sei, wenn sie die Zivilisation gewissermaßen in den "Selbstmord" treibe.

Auswirkungen auf die Regierungsführung

Die Ernennung von Stephen Miller zum Stabschef erfolgt in einem Kontext, in dem Donald Trump nach einer "krachenden Niederlage" seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen neu positioniert werden musste. Die Wahl Millers signalisiert einen klaren Willen zur Konfrontation und zur Durchsetzung einer radikalen Agenda, die sich stark an den historischen Aussprüchen des neuen Chefs orientiert.

Die Position des Stabschefs im Weißen Haus ist strategisch entscheidend, da sie den Zugriff auf den Präsidenten und die Steuerung des administrativenapparats kontrolliert. Mit Miller an diesem Posten ist davon auszugehen, dass die bisherigen Rhetoriken zu Migration, innerer Sicherheit und geopolitischer Stärke in konkrete Exekutivmaßnahmen und Richtlinien übersetzt werden. Die Zukunft der US-Verwaltung wird nun maßgeblich durch diesen harten und unkonventionellen Führungsstil geprägt sein, der auf eine fundamentale Neuordnung der Beziehungen zwischen Regierung, Justiz und Gesellschaft abzielt.