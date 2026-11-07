Trump ernennt Stephen Miller zum neuen Stabschef

US-Präsident Donald Trump beruft den Hardliner Stephen Miller als neuen Stabschef im Weißen Haus. Dieser Schritt folgt der Niederlage der Republikaner bei den Midterms.

US-Präsident Donald Trump hat eine fundamentale Umstrukturierung in seiner eigenen Verwaltung vorgenommen, indem er den langjährigen und ideologisch gefestigten Berater Stephen Miller zum neuen Stabschef im Weißen Haus ernennt. Diese Personalentscheidung fiel vier Tage nach den US-Zwischenwahlen, bei denen die Republikaner klare Verluste hinnehmen mussten. Durch diesen Wechsel bestätigt Trump die strategische Ausrichtung seiner Präsidentschaftsregierung auf harte innenpolitische und migrationspolitische Linien, während gleichzeitig alte Strukturen aufgegeben werden.

Personalwechsel nach Wahlniederlage

Die Ernennung von Stephen Miller bedeutet das Ende der Amtszeit von Susie Wiles, die bisher als Stabschefin fungierte und nun ihr Amt niederlegt. Trump selbst kommentierte die Entscheidung vor Medienschaffenden im Weißen Haus mit der kurzen Feststellung, er wolle eine Änderung vornehmen. Zwar räumte der US-Präsident ein, dass Susie Wiles großartige Arbeit geleistet habe, betonte jedoch, dass es Momente im Leben gebe, in denen man Dinge verändern müsse. Dieser Wechsel ist direkt als Reaktion auf die politische Schwäche der Republikaner bei den jüngsten Wahlen zu werten, bei denen viele Sitze im Parlament an die Demokraten verloren gingen.

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Der politische Weg von Stephen Miller

Stephen Miller bringt umfassende Erfahrung in die Position des Stabschefs ein, da er bisher als Vize-Stabschef des Weißen Hauses diente. Als 41-jähriger Berater gilt er als einer der einflussreichsten und dienstältesten Mitarbeiter von Donald Trump. Seine Karriere ist geprägt von einer radikalen Haltung zur Einwanderungspolitik, die darauf abzielt, diese drastisch zu begrenzen und Massenabschiebungen zu ermöglichen. Die New York Times weist darauf hin, dass Miller viele prominente Maßnahmen der Trump-Administration initiiert oder maßgeblich beeinflusst hat.

Zu den umstrittenen Projekten, die auf seine Arbeit zurückgehen, zählt die Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze. Ebenso war Miller federführend für die Einstellung fast aller US-Flüchtlingsprogramme verantwortlich. Ein weiterer strategischer Fokus lag auf der systematischen Entfernung von Nicht-Trump-Loyalisten aus öffentlichen Ämtern, was seine Rolle als ideologischer Wächter innerhalb der Verwaltung unterstreicht. Diese hardline-Politik prägt seinen Ruf als politischer Scharfmacher bis heute.

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Kontroverse um Alex Pretti und innere Sicherheit

Die Position von Stephen Miller als verantwortlicher Berater für Fragen der inneren Sicherheit ist nicht unumstritten. Ein besonders eklatantes Beispiel für seine aggressive Rhetorik und Taktik war der Fall des US-Bürgers Alex Pretti. Im Januar wurde Pretti in Minneapolis im Umfeld eines Einsatzes von Bundesbeamten gegen Migranten auf der Straße erschossen. Nach dem Vorfall inszenierte sich Miller als Verfechter einer harten Hand und brachte öffentlich den Vorwurf auf, Pretti sei ein inländischer Terrorist gewesen.

Diese Äußerungen und die begleitenden brutalen Razzien mit vermummten Beamten lösten in ganz Amerika erheblichen Protest aus. Der politische Druck war so groß, dass Donald Trump zurückrudern musste und die entsprechenden Einsätze vorübergehend beenden ließ. Dieser Vorfall zeigt deutlich die Grenzen der von Miller vertretenen Strategie und die Sensibilität der Öffentlichkeit für derartige Konflikte. Dennoch bleibt er ein zentraler Architekt der Sicherheitspolitik des Weißen Hauses.

Konfrontation mit dem nächsten Kongress

Die Ernennung von Stephen Miller ist mehr als nur ein administrativer Wechsel; sie ist ein klares Signal an den nächsten US-Kongress. Trump nutzt diesen Schritt, um Macht, Kontrolle und Stärke zu demonstrieren, obwohl die Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Parlamentskammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, verloren haben. In der Partei ist der Frust über die Wahlniederlage groß, was eine intensive Debatte um die künftige inhaltliche Ausrichtung ausgelöst hat. Es wird hinterfragt, ob Donald Trump mit seiner harten Linie noch das richtige Pferd für die Zukunft ist.

Trump wirkte in den Tagen um die Wahl wie gelähmt und sprach in der Öffentlichkeit zunächst von Renovierungsprojekten. Auf die Frage nach den Hintergründen des Personalwechsels antwortete er dann mit dem einarmigen Wort Veränderung. Dies ist offensichtlich ein Versuch, die eigene Position zu stärken und auf Konfrontationskurs mit der Opposition zu gehen. Die Frage, wer möglicherweise als nächster gehen wird, bleibt offen. In Medienberichten wird spekuliert, dass Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio derzeit über ihre politische Zukunft nachdenken.

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JD Vance veröffentlichte weniger als 24 Stunden nach der Wahlniederlage einen überraschend kritischen Beitrag auf der Plattform X. Darin machte er den Iran-Krieg klar als Hauptursache für das schlechte Wahlergebnis aus. Damit ging er deutlich auf Distanz zu Trump und dessen hartem Kurs im Konflikt. Diese Distanzierung könnte Vance potenziell als Kandidat für eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 positionieren. Die Spannungen innerhalb der Republikanischen Partei sind somit deutlich sichtbar geworden.

Zeitlicher Druck und weitere Maßnahmen

Trump steht unter starkem zeitlichen Druck, weitere Neubesetzungen vorzunehmen, da seine Zeit knapp wird. Seine Republikaner haben nur noch bis Anfang Januar die Mehrheit im Senat. In dieser kurzen Frist müssen Kandidaten für Schlüsselpositionen bestätigt werden, was den Spielraum für weitere Umstrukturierungen stark einschränkt. Trump selbst andeutete bereits im Interview mit der TV-Sendung 60 Minutes, dass er vielleicht ein paar Änderungen im Kabinett vornehmen werde. Namen wollte er dabei noch nicht nennen, doch die Ernennung von Stephen Miller ist der erste massive Schritt in diese Richtung.

Diese Phase der Neujustierung ist kritisch für die weitere Regierungsarbeit. Die Machtdemonstration durch Miller soll die Lähmung nach der Wahl überwinden. Ob diese Strategie der Konfrontation auf Dauer erfolgreich sein kann, bleibt abzuwarten. Die interne Opposition und die parlamentarische Minderheitenrolle der Republikaner werden Trumps Handlungsspielraum erheblich limitieren. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie weit die Administration unter der Federführung von Stephen Miller gehen wird, um ihre Agenda durchzusetzen.