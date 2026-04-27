Trump-Ehepaar fordert Entlassung von Jimmy Kimmel nach kontroversen Äußerungen

Melania und Donald Trump haben die Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel gefordert, nachdem dieser in seiner Show Witze über die First Lady gemacht hatte. Die Trumps werfen Kimmel hasserfüllte Rhetorik vor und fordern ABC zum Handeln auf. Die Debatte spiegelt die politische Polarisierung in den USA wider.

Das Ehepaar Trump hat die Entlassung des Moderators Jimmy Kimmel gefordert, nachdem dieser in seiner Late-Night-Show Witze über die First Lady Melania Trump gemacht hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Comedian den Präsidenten und seine Familie gegen sich aufbringt. In der vergangenen Woche hatte Kimmel die First Lady als Frau mit dem «Glanz einer werdenden Witwe» beschrieben, was bei den Trumps auf scharfe Kritik stieß. Melania Trump reagierte auf die Äußerungen in den sozialen Medien und bezeichnete Kimmels Worte als «hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik», die darauf abzielt, das Land zu spalten.

Sie forderte ABC und die Muttergesellschaft Walt Disney Co. auf, Kimmel sofort zu entlassen. Der Präsident selbst warf Kimmel einen «abscheulichen Aufruf zur Gewalt» vor und betonte, dass solche Äußerungen weit über das Maß hinausgehen. ABC hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Die Bemerkung Kimmels war Teil eines Sketches, in dem er vorgab, beim bevorstehenden Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses aufzutreten.

Bei dieser Veranstaltung hatte ein bewaffneter Mann versucht, in den Saal einzudringen, in dem das Ehepaar Trump und ein Großteil der politischen Führung des Landes versammelt waren. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, dass Kimmels Äußerungen Teil einer rhetorischen Kampagne der Demokraten und einiger Medienvertreter seien, die dazu beigetragen habe, Gewalt zu legitimieren.

Sie fragte rhetorisch, wer bei klarem Verstand behaupten würde, eine Ehefrau würde sich über den möglichen Mord an ihrem geliebten Ehemann freuen. Gewalt hatte Kimmel in seinem Sketch allerdings gar nicht erwähnt. Trump ist seit langem Zielscheibe von Kimmels Witzen. Nach einer Auseinandersetzung mit der Regierung im vergangenen Herbst legte der Moderator noch einmal nach.

Kimmel wurde von ABC suspendiert, und einige Sender des Netzwerks kündigten an, ihn nach einer Äußerung über den getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk aus dem Programm zu nehmen – ein Vorgehen, das vom Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, unterstützt wurde. Carr wurde von Trump ernannt. ABC und die Sender holten Kimmel später wieder zurück auf Sendung.

Die Debatte um Kimmel und seine Äußerungen zeigt die zunehmende Polarisierung in den USA, in der Medien und Prominente oft im Mittelpunkt politischer Konflikte stehen. Die Forderung der Trumps nach Kimmels Entlassung unterstreicht die Spannungen zwischen konservativen und liberalen Kräften in der Gesellschaft. Es bleibt abzuwarten, wie ABC auf die Vorwürfe reagieren wird und ob es zu weiteren Konsequenzen für den Moderator kommt





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