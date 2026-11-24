Donald Trump hat die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO beeinflusst. Die Affäre um nationale Sicherheit und Korruptionsvorwürfe sorgt in den USA für Empörung.

Donald Trump hat maßgeblichen Einfluss auf die Wiederernennung von Jensen Huang zum Chief Executive Officer (CEO) von Nvidia ausgeübt. Der US-Präsident drängte den Verwaltungsrat des Halbleiterunternehmens dazu, den Manager wieder in sein Amt einzusetzen. Diese Intervention hat auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt einen massiven Anstieg der Nvidia -Aktienkurse ausgelöst und sorgt gleichzeitig für breite Empörung in der politischen Landschaft.

Politische Empörung über Einflussnahme

Kommentatoren und Politiker beider großer US-Parteien äußern scharfe Kritik an der Rolle von Donald Trump. Sie werfen dem Präsidenten vor, nationale Sicherheitsinteressen persönlichen finanziellen Vorteilen unterzuordnen. Die enge Beziehung zwischen Trump und Huang wird von Kritikern als Zeichen von Korruption gewertet. Die Affäre hat das Land seit dem gestrigen Montag in Atem gehalten und gilt als weiterer Beleg für verflochtene Interessen in der US-Politik.

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Finanzielle Dimension und Aktienkurssprung

Die finanzielle Dimension der Angelegenheit ist erheblich. Huangs Comeback soll Trump persönlich 15 Millionen Dollar eingebracht haben. Bereits im Wahlkampf spendete Huang 25 Millionen Dollar für die Kampagne des Präsidenten. Am Montag stieg der Aktienkurs von Nvidia um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar. Der 80-jährige Huang profitierte von diesem Kursanstieg massiv, während seine bevorstehende Scheidung geschätzt 81 Milliarden Dollar kosten wird.

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Nationale Sicherheitsbedenken und Spionagevorwürfe

Zentrales Thema der Debatte sind Befürchtungen um die nationale Sicherheit der USA. Huang war zuvor wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin kritisiert worden. Magazine titeln, dies sei der größte Skandal in der Geschichte der US-Sicherheit. Kritiker bemängeln die nachlässige Haltung der Regierung gegenüber Chinas Aufschwung in der künstlichen Intelligenz. Der Kongressvorsitzende Tom Cotton warnte, die Kontroverse sei nur die Spitze des Eisbergs.

Untersuchungen und politische Konsequenzen

Die Demokraten bereiten sich auf die Übernahme der Führung im Kongress im Januar vor und leiten Untersuchungen ein. Besonders Handelsminister Howard Lutnick steht im Fokus, da er enge Verbindungen zum Unternehmen hat. Das Weiße Haus betont stolz, Trump sei voll und ganz an der Entscheidung beteiligt gewesen. Kritiker warnen vor einem gefährlichen Präzedenzfall, der die Trennung von politischer Macht und Privatwirtschaft aushöhlt.