Trump drängt auf Fed-Chefwechsel trotz Einstellung der Ermittlungen gegen Powell

US-Präsident Donald Trump setzt seinen Kurs auf einen Wechsel an der Spitze der Federal Reserve fort, obwohl Fed-Chef Jerome Powell vorerst nicht strafrechtlich verfolgt wird. Kevin Warsh wird als neuer Fed-Präsident ins Spiel gebracht und erhält Unterstützung im Kongress.

Die Lage um die Führung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) spitzt sich zu, obwohl Fed-Chef Jerome Powell vorerst einer strafrechtlichen Verfolgung entgeht. US-Präsident Donald Trump setzt seinen Kurs auf einen Wechsel an der Spitze der Fed fort und drängt vehement auf die Ernennung von Kevin Warsh als neuen Präsidenten.

Diese Entwicklung findet zunehmend Unterstützung innerhalb der republikanischen Partei, insbesondere durch einflussreiche Senatoren wie Thom Tillis aus North Carolina, der seine Bereitschaft zur Bestätigung von Warsh signalisiert hat. Tillis’ Zustimmung stellt eine deutliche Wendung dar, da er zuvor Bedenken hinsichtlich eines erzwungenen Chefwechsels geäußert hatte. Seine Haltung änderte sich nach der Entscheidung der zuständigen Staatsanwältin, die Ermittlungen gegen Powell wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei Renovierungskosten an der Fed einzustellen. Powell selbst hatte die Ermittlungen als politisch motivierten Versuch der Einflussnahme kritisiert.

Trump hat seine Unzufriedenheit mit der Fed und insbesondere mit Powell seit Längerem öffentlich zum Ausdruck gebracht. Er fordert wiederholt Zinssenkungen, um die US-Wirtschaft anzukurbeln, und hat Powell mehrfach kritisiert und sogar mit einer Entlassung gedroht. Diese Aktionen sind jedoch umstritten, da die Fed als unabhängige Institution dem Kongress verpflichtet ist und nicht direkt von der Regierung kontrolliert werden darf. Senator Tillis betonte, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Powell eine ernsthafte Bedrohung für die Unabhängigkeit der Fed dargestellt hätten.

Die Einstellung der Ermittlungen und die Einleitung einer internen Untersuchung der Vorwürfe durch die Fed selbst werden nun als ein Schritt zur Wahrung dieser Unabhängigkeit angesehen. Tillis bezeichnete die interne Untersuchung als eine notwendige und angemessene Maßnahme, um die Integrität der Fed zu gewährleisten. Die interne Untersuchung soll die Vorwürfe der ausschweifenden Renovierungskosten prüfen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Die politische Dimension dieser Auseinandersetzung ist offensichtlich, da Trump die Fed für seine wirtschaftspolitischen Ziele instrumentalisieren möchte.

Die Entscheidung über die Bestätigung von Kevin Warsh liegt nun beim Kongress. Sollte Warsh bestätigt werden, würde dies einen deutlichen Richtungswechsel in der Geldpolitik der USA bedeuten. Warsh gilt als Hardliner, der sich für eine restriktivere Geldpolitik ausspricht. Dies könnte zu höheren Zinsen und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen.

Powells Amtszeit an der Spitze der Fed endet im Mai, was den Druck auf den Kongress erhöht, zeitnah eine Entscheidung zu treffen. Die Debatte um die Führung der Fed ist nicht nur eine Frage der Geldpolitik, sondern auch eine Frage der institutionellen Unabhängigkeit und der politischen Kontrolle. Die Entwicklung wird von Finanzmärkten und Beobachtern weltweit genau verfolgt, da die Geldpolitik der Fed einen erheblichen Einfluss auf die globale Wirtschaft hat.

Die interne Untersuchung der Fed wird voraussichtlich weitere Details über die Renovierungskosten ans Licht bringen und möglicherweise zu weiteren politischen Verwerfungen führen. Die Frage, ob Trump seine Bemühungen um einen Chefwechsel fortsetzen wird, bleibt offen, insbesondere wenn die interne Untersuchung zu Ergebnissen führt, die ihm nicht gefallen





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