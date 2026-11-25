US-Präsident Donald Trump schließt eine Begnadigung von Jensen Huang nicht aus. Der Nvidia-Chef trat wegen Affären zurück, kehrte aber zurück. Weitere Details zum Verfahren.

US-Präsident Donald Trump hat gegenüber der Zeitung " New York Post" angedeutet, dass er eine eventuelle Begnadigung von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, in Betracht zieht. Diese Aussage traf er im Oktober 2026, als er sich den Fragen seiner Wähler stellte. Trump betonte jedoch, dass er nicht davon ausgehe, dass eine solche Maßnahme tatsächlich notwendig werden wird.

Rücktritt und Wiedereinstellung von Jensen Huang

Der Konflikt begann, als Jensen Huang am 12. November zurücktrat. Grund dafür waren die公开 Bekanntwerdung von mindestens zwei außerehelichen Affären. Bei einer der beteiligten Frauen handelt es sich um die Managerin eines Kunden. Medienberichten zufolge gaben US-Sicherheitsbehörden Hinweise auf Kontakte dieser Frau zum chinesischen Geheimdienst.

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Die andere Affäre betraf eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang direkt unterstellt war. Darüber hinaus entstanden Zweifel an der Lieferkette von Chips. Es wurde diskutiert, ob das Management von Nvidia Kenntnis darüber hatte, wie Chip-Lieferungen nach China die geltenden US-Verbote umgingen. Trotz dieser kritischen Umstände sorgte Donald Trump dafür, dass Huang elf Tage nach seinem Rücktritt wieder als Chef von Nvidia eingesetzt wurde.

Sicherheitsbedenken und politische Reaktionen

Donald Trump erklärte zuvor offiziell, dass Jensen Huang keinerlei Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Diese Einschätzung wurde durch Äußerungen von Justizminister Todd Blanche untermauert. Demnach sind keine weiteren Ermittlungen in dieser speziellen Frage geplant. Beide Parteien im US-Kongress, also sowohl Demokraten als auch Republikaner, zeigten sich jedoch nicht mit diesen Angaben zufriedengestellt.

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Sie fordern weitergehende Untersuchungen zu Jensen Huang und zu Nvidia als Unternehmen. Im kommenden Wochenende soll Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats aussagen. In dem Interview mit der "New York Post" empfahl Donald Trump seinem ehemaligen Angestellten ausdrücklich, dabei "die Wahrheit zu sagen". Dies geschah vor dem Hintergrund der anhaltenden Fragen zur nationalen Sicherheit und den Geschäftspraktiken.

Potenziale staatliche Beteiligung an Nvidia

Neben der juristischen und politischen Lage dachte Donald Trump auch über wirtschaftliche Maßnahmen nach. Er erwähnte, dass die US-Regierung möglicherweise eine Beteiligung an Nvidia übernehmen könnte. "Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät", fügte der US-Präsident in diesem Zusammenhang hinzu. Dies deutet auf eine mögliche Vertiefung der staatlichen Einflussnahme auf den Technologiekonzern hin.

Hintergrund dieser möglichen Aktion ist ein bereits bestehendes Engagement der US-Regierung. Donald Trump hatte zuvor dafür gesorgt, dass der US-Staat einen Anteil von zehn Prozent am Chip-Konzern Nvidia erhielt. Diese Übernahme des Staatsanteils geschah als direkter Gegenwert für die zuvor gewährten Milliarden-Subventionen. Diese Finanzhilfen dienten dem Bau neuer Chipfabriken auf amerikanischem Boden und sollten die heimische Produktion stärken.