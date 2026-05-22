Trump bleibt in Washington DC, um die «wichtige Zeit» zu überblicken

Der US-Präsident Trump betont seine Notwendigkeit, um die «wichtige Zeit» in Washington DC zu überblicken, während die Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges laufen.

Der US-Präsident begründete dies mit Regierungsgeschäfte n und der aktuellen Lage rund um den Iran . Obwohl ich sehr gerne bei meinem Sohn, Don Jr. , und dem neuesten Mitglied der Trump-Familie , seiner künftigen Frau Bettina, sein wollte, lasse und meine Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika dies nicht zu, erklärte Trump am Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social.

Ich halte es für wichtig, während dieser wichtigen Zeit in Washington DC, im Weissen Haus, zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina





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