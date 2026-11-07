Trump bietet Dana White Weißen Haus Job an und kündigt Stabschef-Wechsel an

Donald Trump bietet UFC-Präsident Dana White eine Position im Weißen Haus an, ersetzt Stabschef Susie Wiles und sieht sich durch Midterm-Verluste isoliert.

Donald Trump hat am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein überraschendes Personalangebot bekanntgegeben. Der US-Präsident verkündete, er habe dem UFC -Präsidenten Dana White die Position des Pressesprechers des Weißen Haus es angeboten. Diese Ankündigung markiert das Ende einer längeren Phase der Zurückhaltung, in der Trump nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen meist nur kurze Kommentare abgab oder über andere Themen wie den Bau seines Ballsaals sprach.

Dana White als Pressesprecher und Assistenten

Trump begründete sein Angebot damit, dass Dana White einige seiner Kämpfer als Assistenten mitbringen sollte. Der US-Präsident nannte in seinem Post explizit sechs Kämpfer und erläuterte, dass er sie benötigen würde, um das Weiße Haus gegen die verrückten Linken zu schützen. Es bleibt unklar, wie ernst dieses Angebot gemeint ist, da die Mitteilung zwischen zwei anderen Postings erfolgte, in denen Trump die Demokraten scharf angriff. Dana White gilt als der Mann, der die Kampfsportart Mixed Martial Arts groß gemacht hat.

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Stabschef-Wechsel und personelle Neustrukturierung

Neben dem Angebot an Dana White kündigte Trump eine bedeutende Veränderung in der Führung des Weißen Hauses an. Am Freitag hatte er auf Truth Social mitgeteilt, dass er Stephen Miller zum neuen Stabschefs ernannt hat. Dies stellt einen klaren Bruch mit der bisherigen Struktur dar. Die vorherige Stabschefin Susie Wiles bekommt daraufhin einen anderen Job innerhalb der Administration. Trump bedankte sich in seinem Post für ihren herausragenden Job.

Der Wechsel wird von Beobachtern als direkte Reaktion auf die miserablen Ergebnisse der Republikaner bei den Midterms interpretiert. Bereits im Vorfeld der Wahlen gab es Gerüchte, dass Trump überlegt habe, Susie Wiles zu feuern. Mit der Ernennung von Stephen Miller soll die Strategie des Weißen Hauses an die neuen politischen Realitäten angepasst werden. Dies deutet auf eine interne Neuordnung hin, die mit dem Machtverlust der Partei in beiden Kammern des Kongresses zusammenhängt.

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Isolation und Diskussionen über einen Rücktritt

Nachdem die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kammern verloren haben, ist die Handlungsfreiheit von Donald Trump in der Innenpolitik stark eingeschränkt. Dies hat Spekulationen über einen möglichen Rücktritt des 80-Jährigen befeuert. Der 48-jährige Prognosen-Experte Nate Silver hat die aktuelle Lage des US-Präsidenten als sehr isoliert beschrieben. Er könnte vielleicht irgendeinen Vorwand finden, um hinzuschmeißen, da immer mehr Republikaner keine Angst mehr haben, sich öffentlich gegen die Entscheidungen des US-Präsidenten zu stellen.

Auch der US-Politologe Scott Erb schließt einen Rücktritt nicht aus. Er sagte gegenüber der Bild-Zeitung, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn Präsident Trump aus Frust über seinen Machtverlust irgendwann im kommenden Jahr zurücktritt. Sollte ein solcher Fall eintreten, würde Vizepräsident JD Vance das Amt übernehmen. Experten sehen in diesem Szenario sogar einen möglichen Vorteil für eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2028, da Vance somit die führende Figur der Partei wäre.

Rechtliche Hürden für den geplanten Triumphbogen

Neben den politischen und personellen Neuigkeiten gibt es weitere Herausforderungen für Donald Trump. Eine US-Bundesrichterin hat den Beginn der Bauarbeiten für den geplanten Triumphbogen in Washington für 14 Tage untersagt. Die Richterin Tanya Chutkan erteilte der Klage des Bundesstaates Virginia und der Hauptstadt Washington statt, die gemeinsam gegen das Vorhaben geklagt hatten. Das Gericht wies auch auf Klagen von Vietnamkriegsveteranen und einem Architekturhistoriker hin.

Dieser rechtliche Rückschlag erfolgte nur eine Stunde, nachdem die Planungskommission für die Hauptstadt der monumentalen Bauplanung mit acht zu vier Stimmen grünes Licht gegeben hatte. Zuvor hatten sich über 120 Personen, größtenteils Veteranen des US-Militärs, versammelt, um gegen die Baupläne zu demonstrieren. Der Präsident will mit dem monumentalen Bauwerk die US-Hauptstadt nach seinen Vorstellungen umgestalten, doch die rechtlichen Grundlagen des Projekts sind nun stark angefochten. Die einstweilige Verfügung bedeutet einen deutlichen Stop für dieses der prominentesten Bauvorhaben des US-Präsidenten.