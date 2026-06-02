Trump bestätigt fortgesetzte Iran-Verhandlungen trotz iranischer Dementis

Trotz Meldungen iranischer Medien über einen Abbruch der Gespräche betont US-Präsident Trump, die Verhandlungen mit dem Iran laufen unvermindert weiter. Er fordert eine baldige Einigung und verweist auf die lange Geschichte des Konflikts.

US-Präsident Donald Trump bekräftigt ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran , dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zum Iran -Krieg andauern. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social wies er Berichte zurück, wonach die Gespräche eingestellt worden seien, und betonte, sie liefen ununterbrochen weiter - auch in den letzten Tagen bis heute.

Trump erklärte, er habe dem Iran mitgeteilt, es sei an der Zeit, einen Deal abzuschließen, und verwies auf die seit 47 Jahren andauernde Situation seit der Revolution von 1979. Zuvor hatten iranische Nachrichtenagenturen, darunter Fars und Tasnim, berichtet, dass seit mehreren Tagen keine Gespräche mehr stattfänden und die indirekten Verhandlungen beendet seien. Zusätzlich kündigte Trump am Montag ein Ende der Kämpfe im Libanon an; für Mittwoch sind politische Gespräche zwischen Israel und dem Libanon in Washington geplant





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