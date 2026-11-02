Trump bestätigt Angriffe auf Iran vor US-Wahlen und deutet Eskalation an

US-Präsident Donald Trump warnt vor neuen Luftangriffen auf den Iran zwei Tage vor den Kongresswahlen. Der Konflikt im Nahen Osten verschärft sich mit Angriffen auf Schiffe und diplomatischen Spannungen.

Der militärische Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran eskaliert kurz vor den amerikanischen Zwischenwahlen drastisch. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag in Iowa angekündigt, dass er Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen werde, falls diplomatische Bemühungen scheitern. Diese Drohung fiel zwei Tage vor den wichtigen Kongresswahlen und markiert einen deutlichen Kurswechsel nach der vorübergehenden Waffenruhe. Der Präsident betonte, dass sein bisheriges Zurückhalten auf Güte beruhte, aber eine harte militärische Reaktion unvermeidlich sei, um amerikanische Interessen zu wahren.

Neue Luftangriffe in der Straße von Hormus

US-Streitkräfte haben kürzlich Ziele im Iran getroffen, um die Sicherheit der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu gewährleisten. Ein Regierungsvertreter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Einheiten der US-Streitkräfte iranische Bodenschutzraketen neutralisierten, die gegen amerikanische Einrichtungen eingesetzt wurden. Im iranischen Staatsfernsehen wurden Explosionen auf der Insel Keschm gemeldet, wobei die Angriffe als begrenzt beschrieben wurden. Diese militärischen Maßnahmen dienten der Abschreckung, da iranische Einheiten zuvor Boden-Luft-Raketen gegen US-Anlagen gefeuert hatten. Die USA sehen sich gezwungen, ihre Position militärisch zu festigen, um freie Schifffahrt zu garantieren.

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Diplomatische Spannungen und Wahlkampfstrategie

Die militärische Eskalation steht in direktem Widerspruch zu den öffentlichen Aussagen der amerikanischen Führung vor den Wahlen. US-Vizepräsident JD Vance gab am Montag an, mit Donald Trump über Verhandlungen mit dem Iran gesprochen zu haben und sei optimistisch hinsichtlich einer diplomatischen Lösung. Der unpopuläre Iran-Krieg gilt jedoch als politische Schwachstelle der Republikaner, die ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen müssen. Die steigenden Benzinpreise und wirtschaftlichen Belastungen durch den Konflikt bilden einen zentralen Kritikpunkt der Opposition. Trump versicherte Reportern, dass die diplomatischen Bemühungen gut liefen, aber gleichzeitig ein bis zwei mögliche Angriffsziele existierten, darunter ein mutmaßlicher Atomkomplex südlich von Teheran.

Gipfeltreffen und Absprachen mit Israel

Diplomatische Signale und militärische Drohungen vermischt sich mit engen Absprachen zwischen den USA und Israel. Am Samstag sprach Donald Trump mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu über mögliche neue Angriffe auf den Iran. Dies geschah nach früheren Erklärungen von Trump am 7. Juli während des Nato-Gipfels, die Waffenruhe sei beendet, woraufhin die USA täglich Angriffe gegen den Iran starteten. Der Iran wehrt sich mit Raketenangriffen auf seine Nachbarn, was die Region weiter destabilisiert. Die Zusammenarbeit zwischen Washington und Tel Aviv bleibt dabei entscheidend für die weitere strategische Ausrichtung der Vereinigten Staaten im Nahen Osten. Beide Regierungen koordinieren ihre Schritte, um maximale Wirkung zu erzielen.

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Gefahr für die globale Schifffahrt im Persischen Golf

Die Unsicherheit im Persischen Golf führt zu einer zunehmenden Bedrohung der internationalen Schifffahrt. Ein Tanker wurde vor der saudischen Küste bei Ras al Khafji von unbekannten Geschossen getroffen, wie die britische Behörde UKMTO bestätigte. Rund 133 Kilometer östlich der Stadt wurde das Schiff beschädigt, jedoch gab es keine Verletzten. Bereits am Freitag war ein katarischer Tanker angegriffen worden, wobei sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannte. Der Iran hat seine Attacken auf Schiffe entlang der südlichen Route der Straße von Hormus intensiviert, da diese Route für den globalen Öl- und Gashandel essenziell ist. Das US-Militär schützt kommerzielle Frachter mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung, doch die Gefahr bleibt hoch.

Todesfall von UN-Mitarbeiter unter Huthi-Rebellen

Parallel zu den Konflikten im Iran wird die humanitäre Lage im Jemen durch einen tragischen Zwischenfall überschattet. Ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Huthi-Rebellen befindlicher UN-Mitarbeiter jemenitischer Staatsangehörigkeit ist tot. Ein Minister der jemenitischen Regierung teilte dem saudischen Sender Al-Arabiya mit, dass der Mann in einem Huthi-Gefängnis gefoltert wurde. Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen, äußerte tiefes Beileid und forderte die Wahrheit über den Tod des Mitarbeiters. Noch mehr als 70 UN-Mitarbeiter halten sich in der Gewalt der Huthi-Rebellen, die sie oft als Spione für die USA oder Israel brandmarken. Der Krieg im Jemen, der 2014 mit dem Vormarsch der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen begann, führt weiterhin zu schweren Menschenrechtsverletzungen.