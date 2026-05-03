US-Präsident Donald Trump hat den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Europa bestätigt. Diese Entscheidung folgt einer Überprüfung der Truppenpräsenz und soll den Anforderungen der Einsatzgebiete gerecht werden. Die EU plant, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen und neue Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu schaffen. Trump sieht dies als Erfolg seiner 'America First'-Politik.

US-Präsident Donald Trump hat sich in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida zu den jüngsten Entwicklungen in der US-Außenpolitik geäußert. Auf eine Frage von Reportern hin bestätigte er, dass die USA ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen und entsprechend anpassen werden.

Bereits am Freitag hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Europa angekündigt. Das US-Verteidigungsministerium betonte, dass diese Entscheidung das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa sei und den aktuellen Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den lokalen Bedingungen Rechnung trage. Trump hatte bereits zuvor angedeutet, dass eine solche Überprüfung stattfinden werde. Zuvor hatte er Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geübt, nachdem dieser sich kritisch über die US-Präsenz in Europa geäußert hatte.

Seit Jahrzehnten gibt es in Europa zahlreiche große US-Militärstützpunkte, die insbesondere bei Einsätzen der USA im Nahen Osten von großer Bedeutung sind. Die Zahl der stationierten Soldaten verändert sich regelmäßig aufgrund von Rotationen und Übungen, weshalb der Abzug von 5.000 Soldaten nicht als besonders gravierend eingestuft wird. In den kommenden 6 bis 12 Monaten wird die EU ihre Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen, wobei die Rüstungsindustrie rund 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen soll.

Viele Länder, die sich bisher auf die USA verlassen haben, werden nun Waffen aus der EU beziehen. Dieser schnelle Wandel wird als Sieg für die Politik von 'America First' gesehen, wobei Trump davon ausgeht, dass seine republikanischen Anhänger diesen Schritt begrüßen werden





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