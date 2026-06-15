US-Präsident Donald Trump bereitet die Umsetzung der Iran-Vereinbarung vor, die während des G7-Gipfels in Évian getroffen wurde. Die vier europäischen Mitgliedstaaten der Gruppe demokratischer Wirtschaftsmächte bekräftigten ihre Bereitschaft, sich an einer Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen.

Nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs bereitet US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel mit seinen Verbündeten die Umsetzung der Vereinbarung vor. Die vier europäischen Mitgliedstaaten der Gruppe demokratischer Wirtschaftsmächte bekräftigten noch in der Nacht ihre Bereitschaft, sich an einer "rein defensiv ausgerichteten, unabhängigen" Militärmission zur Sicherung der für den Ölhandel so wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen.

In Washington in der Nacht zu Sonntag nach Évian auf, wo der Gipfel am Abend mit einem gemeinsamen Essen der Staats- und Regierungschefs beginnt. Das Treffen findet im Hotel Royal statt - einer Fünf-Begleitet wurde der Gipfelauftritt von Ausschreitungen bei antikapitalistischen Protesten in Genf, 45 Kilometer von Évian entfernt. Die Iran-Vereinbarung dürfte in positiver Weise den Ton für den Gipfel der sieben führenden Industrienationen setzen, zu denen neben den USA und den vier europäischen Staaten auch Kanada und Japan zählen.

Trump verkündete die Einigung wenige Stunden vor seinem Abflug nach Évian. Diese dürfte schon beim Abendessen Thema sein, am Dienstag steht sie offiziell auf der Tagesordnung des Gipfels. Dann sollen auch die Regionalmächte Ägypten, Katar und die Vereinigten Arabische Emirate dazustoßen. Die Europäer hatten sich für den Fall eines Kriegsendes schon im April bei einem Gipfel in Paris zusammen mit anderen Verbündeten auf eine Militärmission in der Straße von Hormus zur Sicherung einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt vorbereitet.

Wann der Einsatz beginnt, ist noch unklar. Trump macht Druck. Er will gleich nach der für Freitag geplanten Unterzeichnung des Abkommens mit der Minenräumung beginnen. Sollte das in Évian klappen, könnte das auch positive Auswirkungen auf einen anderen diplomatischen Prozess haben, der zuletzt ins Stocken geraten ist: die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Bisher galten die USA als alleiniger Vermittler in dem Konflikt. Trump war zuletzt aber vor allem mit seinem eigenen Jet. Jetzt wollen die E3 zusammen mit ihm neue Impulse setzen. Macron, Starmer und Merz - die sogenannten E3 - starteten dazu vergangenes Wochenende zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine neue Initiative.

Die Europäer wollen mit am Verhandlungstisch sitzen, sollte es zu neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine kommen. Das Problem: Sie sind sich untereinander nicht einig, wer in Sachen Ukraine für sie sprechen soll. Die E3-Initiative ist bei osteuropäischen Kreisen gut angekommen. Neben den beiden Kriegen wird die weltwirtschaftliche Lage wie bei jedem G7-Gipfel Thema in Évian sein.

Diesmal dürfte es vor allem um ein Land gehen, das die westlichen Wirtschaftsmächte ziemlich in Bedrängnis bringt: China. Wie bremst man den chinesischen Rekordhandelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar? Und wie kann die Abhängigkeit von China beim Bezug wichtiger Rohstoffe geschmälert werden, die für die Produktion von Batterien, Elektromotoren oder Solarzellen benötigt werden? Das sind Fragen, die die Gruppe der Sieben diskutieren wird.

Eine große Abschlusserklärung mit allen Ergebnissen soll es nicht geben. Damit vermeidet man quälendes Ringen um einzelne Formulierungen und geht der Gefahr aus dem Weg, dass sich Trump am Ende doch wieder ganz ausklinkt. Er hat schon einmal eine G7-Abschlusserklärung auf dem Rückflug von einem Gipfel wieder aufgekündigt. Es soll aber Erklärungen zu Einzelthemen geben.

Wo man sich nicht einig wird, hat die französische Präsidentschaft die Möglichkeit, einfach den Beratungsstand zusammenzufassen (Chair's Summary)





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