Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffen

Während des dritten Finalspiels zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs wurde US-Präsident Donald Trump im Madison Square Garden von den Zuschauern ausgebuht. Obwohl er sich als begeisterter Knicks-Fan outete und von Teambesitzer James Dolan eingeladen wurde, reagierte das Publikum deutlich ablehnend auf seinen Auftritt.

US-Präsident Donald Trump ist erklärter Anhänger der New York Knicks . Bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt wurde er jedoch von den Zuschauern ausgepfiffen. Als die Kameras während des dritten Finalspiels sein Gesicht zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte, brach ein Sturzbusch von Buhrufe n und Pfiffen aus der Menge los.

Das Spiel fand im Madison Square Garden statt, wo die Knicks gegen die San Antonio Spurs antraten. Trump, 79 Jahre alt, war nach eigenen Angaben von Teambesitzer James Dolan eingeladen worden. Laut NBA ist er der erste amtierende US-Präsident, der je einem NBA-Finalspiel beiwohnte. NBA-Kommissar Adam Silver betonte vor Spielbeginn, Trump sei "ein echter Knicks-Fan".

In der Tat besuchte Trump vor seinerpolitischen Karriere regelmäßig Knicks-Spiele und saß oft am Spielfeldrand. Die Knicks führen in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0, nachdem sie die ersten beiden Spiele in San Antonio gewannen. Für den Titelgewinn benötigen sie noch zwei weitere Siege





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump NBA Finals New York Knicks Madison Square Garden Buhrufe San Antonio Spurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roboter-Hunde patrouillieren während WM in Dallas und New YorkAuf den Sozialen Medien geht die Angst um, die Roboterhunde von Hyundai und Boston Dynamics setzen Software zur Gesichtserkennung ein. Die Fifa dementiert.

Read more »

Roboter-Hunde patrouillieren während WM in Dallas und New YorkAuf den Sozialen Medien geht die Angst um, die Roboterhunde von Hyundai und Boston Dynamics setzen Software zur Gesichtserkennung ein. Die Fifa dementiert.

Read more »

Roboter-Hunde patrouillieren während WM in Dallas und New YorkAuf den Sozialen Medien geht die Angst um, die Roboterhunde von Hyundai und Boston Dynamics setzen Software zur Gesichtserkennung ein. Die Fifa dementiert.

Read more »

US-Präsident Trump bei NBA-Finals in New York ausgepfiffenWährend des dritten Finalspiels zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs wurde US-Präsident Donald Trump, ein bekennender Knicks-Fan, auf den Videoleinwänden in der Arena gezeigt und von den Zuschauern ausgepfiffen. Trump war als erster amtierender Präsident zu einem NBA-Finalspiel geladen worden.

Read more »