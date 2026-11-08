Trump befiehlt Ermittlungen gegen Demokraten und nominiert Dana White

US-Präsident Donald Trump ordnet Ermittlungen gegen Demokraten an, bezweifelt die Wahlen in Alaska und nominiert Dana White zum Pressesprecher.

US-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium angewiesen, Ermittlungen gegen Mitglieder der Demokratischen Partei aufzunehmen, nachdem er deren geplante Kontrollanfragen als Erpressung diffamiert hat. Der 80-Jährige wies seinen Justizminister Tod Blanche direkt an, gegen Politiker vorzugehen, die Untersuchungspläne in seinem Umfeld vorantreiben. Er drohte offen mit Strafverfolgung, falls keine Antworten auf diese Anfragen folgen sollten.

Diese Anordnung markiert eine massive Eskalation im Streit zwischen dem Weißen Haus und dem neu konstituierten Kongress. Trumps Fokus richtet sich dabei explizit auf die Mitglieder des demokratischen Senats, die vor der Wahl am Dienstag bereits ihre Absicht bekundet hatten, die finanziellen Geschäfte der Trump-Familie detailliert zu untersuchen. Der Präsident sah darin keinen legitimen parlamentarischen Akt, sondern einen politischen Angriff, der mit den Mitteln des Rechtsstaates beantwortet werden müsse.

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Wahlbetrugs-These für Alaska und Senate-Rennen

Zusätzlich zu den strafrechtlichen Androhungen griff Trump den Ausgang der Parlamentswahlen an und forderte, den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan zum Sieger des Senatsrennens in Alaska zu erklären. Obwohl die Demokraten die Wahlen am Dienstag haushoch gewonnen haben, verbreitete Trump auf seiner Plattform Beiträge, die den Vorsprung der Opposition als zu hoch und daher unrealistisch darstellten. Er bezog sich dabei auf die Verwechslungsgefahr auf den Stimmzetteln, wo sowohl der Republikaner Dan Sullivan als auch der Unabhängige Dan J. Sullivan kandidierten.

Obwohl Richter den Versuch der Trump-Regierung, vor der Wahl in Alaska einzugreifen, bereits abgewiesen haben, führt aktuell knapp die Demokratin Mary Peltola vor dem Amtsinhaber Sullivan. Trumps Forderung, das Ergebnis zu Gunsten von Sullivan zu revidieren, steht im direkten Widerspruch zu den offiziellen Wahlergebnissen und den rechtlichen Gutachten, die keine Hinweise auf massive Unregelmäßigkeiten feststellten. Damit setzt der Präsident weiterhin auf narrative Strategien, um seine politische Basis zu mobilisieren.

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Konflikt mit Senator Blumenthal und World Liberty Financial

Der Kernkonflikt spitzt sich aufgrund der Aktivitäten von Senator Richard Blumenthal zu, der Briefe an die mit der Trump-Familie verbundene Digitalwährungs-Firma World Liberty Financial sowie an Geldgeber für den Ballsaal im Weißen Haus verschickt hat. Blumenthal forderte darin freiwillige Antworten auf Anfragen der parlamentarischen Untersuchung bis zum 4. Januar. Andernfalls kündigte er an, alternative Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Anfragen zu erwägen.

Blumenthal wird im Januar den Vorsitz im Untersuchungs-Unterausschuss des Senats übernehmen und gilt als eine der treibenden Kräfte hinter den Ermittlungen. Trump reagierte mit der Behauptung, die Demokraten hätten Geldgeber der Republikaner mit Gefängnis gedroht. Er forderte daraufhin, dass die Inhaftierung genau gegen diese Erpresser gerichtet sein sollte. Dies dient Trump dazu, die legitimen Kontrollbefugnisse des Kongresses als kriminelle Erpressung umzudeuten und die rechtlichen Grundlagen der Untersuchungen in Frage zu stellen.

Dana White als möglicher Pressesprecher des Weißen Hauses

Im Rahmen seiner strategischen Umstrukturierung hat Trump dem Kampfsport-Unternehmer Dana White angeboten, die Position des Pressesprechers im Weißen Haus zu übernehmen. Der 80-Jährige kündigte dies auf seiner Plattform an und hob Whites Rolle als Gewaltkämpfer und Kämpfer hervor. Er bat White explizit darum, Assistenten mitzubringen, um sich vor den als wahnsinnig bezeichneten Linken zu schützen.

Dana White reagierte auf das Angebot mit einem Bild von sich am Podium im Briefing-Raum des Weißen Hauses, begleitet von der Ankündigung, sich am kommenden Montag mit Trump im Oval Office zu treffen, um die Angelegenheiten zu besprechen. Die Position des Pressesprechers ist seit der kurzen Amtszeit von Katie Zacharia im Oktober unbesetzt, die nach wenigen Tagen zurücktrat, da sie mit Unsicherheit auffiel. Die Nominierung von White markiert einen stilistischen Bruch zur bisherigen Tradition der Pressearbeit im Weißen Haus und signalisiert eine harte Linie gegenüber der Medienberichterstattung.

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Politische Auswirkungen und Zusammenarbeit im Januar

Trotz der rhetorischen Schärfe und der Androhung von Ermittlungen sagte Trump zu, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, die ab Januar sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit stellen werden. Er betonte in einer Erklärung, dass man wahrscheinlich eine Lösung finden würde. Diese Zusage steht im krassen Gegensatz zu den vorherigen Tagen, in denen er die demokratische Mehrheit direkt angreifen ließ. Die Ernennung von Stephen Miller als Stabschef gestern wird als weiterer Schritt in Richtung harter Politik und Massenabschiebungen gewertet.

Die nächste Woche wird entscheidend sein, um zu klären, ob Dana White die Position tatsächlich antreten wird und wie das Justizministerium unter Tod Blanche auf die Anordnungen des Präsidenten reagiert. Während die Demokraten ihre Untersuchungen bis zum 4. Januar vorbereiten, versucht die Trump-Administration, durch rechtliche Druckmittel und mediale Inszenierungen die Kontrolle über die politische Agenda zurückzugewinnen. Die Situation bleibt hochgradig angespannt, da beide Seiten ihre jeweiligen Machthebel einsetzen, um im kommenden Kongressjahr die Vorherrschaft zu sichern.