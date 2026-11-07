Trump bedroht Demokraten mit Ermittlungen nach Kongresswahl

Donald Trump droht den siegreichen Demokraten mit Strafverfolgung. Er ernannte Stephen Miller zum Stabschef und bestritt die Wahlergebnisse, um den politischen Druck zu erhöhen.

Präsident Donald Trump hat nach dem Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl am Dienstag massive Zweifel am Ausgang des Wahlkampfs geschürt und den siegreichen Parteien mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Über seine eigene Online-Plattform Truth Social wies Trump den Justizminister Todd Blanche direkt an, sofort Ermittlungen gegen Politiker der Demokratischen Partei aufzunehmen, deren geplante Untersuchungen er als "Erpressung" charakterisierte. Diese aggressive Eskalation stand im direkten Widerspruch zu seiner früheren Aussage, das Wahlergebnis akzeptieren zu wollen, und signalisierte einen harten Kurswechsel in der weiteren Amtszeit.

Politischer Machtkampf nach Wahlniederlage

Die immediate Reaktion auf den Sieg der Demokraten, die ab Januar sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Mehrheiten halten werden, zeigt die tiefen Spaltungen in der US-Politik. Trump hatte zunächst kurz angekündigt, die Ergebnisse anzuerkennen, befürchtete jedoch Gegenmaßnahmen. Die Demokraten waren ursprünglich davon ausgegangen, dass er wie nach der verlorenen Präsidentenwahl 2020 den Ausgang anzweifeln und dagegen vorgehen könnte. Stattdessen ging Trump offensiv in die Offensive und positionierte sich als Opfer einer politischen Verfolgungswelle, die von seinen politischen Gegnern inszeniert wurde. Diese narrative Verschiebung dient dazu, die Basis der Republikanerschaft zu mobilisieren und den Druck auf die neue Mehrheitsverhältnisse im Kongress zu erhöhen.

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Ermittlungen und juristische Drohungen

Im Fokus der Drohungen von Trump steht insbesondere der demokratische Senator Richard Blumenthal, der im Januar den Vorsitz im Untersuchungs-Unterausschuss des Senats übernehmen wird. Blumenthal hatte in den vergangenen Tagen Briefe an die mit der Trump-Familie verbundene Digitalwährungs-Firma World Liberty Financial sowie an Geldgeber für den Ballsaal im Weißen Haus verschickt. In diesen Schreiben forderte er freiwillig, Anfragen in Untersuchungsverfahren der Parlamentskammer bis zum 4. Januar zu beantworten, andernfalls werde man "alternative Massnahmen" zur Durchsetzung erwägen müssen. Trump reagierte mit der Forderung, die Inhaftierung solle sich direkt gegen diese Erpresser richten, und stellte damit eine klare Grenze der diplomatischen Korrektheit auf.

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Neue Personalien und institutionelle Signale

Zugleich setzte Trump durch die Ernennung von Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses deutliche institutionelle Signale. Miller, der als stellvertretender Stabschef für politische Angelegenheiten im Oval Office bekannt war, gilt als Architekt der harten Politik der Massenabschiebungen. Diese Personalie wurde weithin als direkte Kampfansage an die Demokraten gewertet, da Miller für seine Ideologie und seine Nähe zu Trumps radikalstem Flügel bekannt ist. Diese Entscheidung unterstreicht, dass die Verwaltung ihre konservative Agenda trotz der verlorenen Kontrolle im Kongress weiterverfolgen will und dabei auf verlässliche Verbündete im Weißen Haus setzt.

Wahlinterventionen und Personalratsel

Parallel zu den politischen Manövern versuchte Trump, in das noch offene Rennen um einen Senatssitz in Alaska einzugreifen. Am Samstag schrieb er, der republikanische Amtsinhaber Dan Sullivan solle als Sieger erklärt werden, obwohl die Demokratin Mary Peltola knapp vor Sullivan führte. Dieser Versuch der Einflussnahme wurde jedoch von einem Richter abgewiesen, da er gegen geltende Vorschriften verstieß. Zudem sorgte die Ankündigung für Rätselraten, Trump habe dem Kampfsport-Unternehmer Dana White den Posten als Sprecher des Weißen Hauses angeboten, was White ablehnte, jedoch Treffen im Oval Office nicht ausschloss. Die vakante Position des Sprechers bleibt ein Symbol für die Instabilität und die ständigen personellen Umwälzungen in der aktuellen Führungsebene des Präsidenten.