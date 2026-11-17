Während die Westschweiz von der Trockenheit genesen ist, kämpfen Oberflächengewässer und Grundwasser in der Deutschschweiz weiterhin mit tiefen Pegelständen. Der Bund warnt vor anhaltender Dürre.

Die Schweiz befindet sich weiterhin in einem komplizierten hydrologischen Zustand, obwohl der extrem trockene Sommer seit Oktober von verbreiteten Niederschlägen abgelöst wurde. Während sich die Lage in der Westschweiz merklich entspannt hat, bestehen in weiten Teilen der Deutschschweiz weiterhin signifikante Wassermängel. Der Bundesamt für Umwelt ( BAFU) bestätigt, dass die Trockenheit trotz des jüngsten Regens nicht vollständig überwunden ist und die Gefahr für Gewässer und Landwirtschaft in mehreren Regionen weiterhin besteht.

Entspannte Lage in der Westschweiz

In der Westschweiz hat sich die Dürresituation deutlich gebessert, was sich an den aktuellen Daten der Oberflächengewässer und der Grundwasserleiter abzeichnet. Die Messwerte liegen in dieser Region im durchschnittlichen oder gar im überdurchschnittlichen Bereich für diese Jahreszeit. Die jüngsten Regenfälle haben dazu beigetragen, dass die Reserven in diesem Teil des Landes wieder aufgefüllt wurden, was den lokalen Druck auf die Wasserressourcen erheblich reduziert hat.

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Die Entwarnung gilt jedoch nicht für das gesamte Land. In der Ostschweiz zeichnen sich ebenfalls positive Tendenzen ab, wobei sich vor allem kleinere Gewässer und einige spezifische Grundwasserkörper langsam erholen konnten. Dennoch bleibt der Gesamteindruck in diesem Raum vorsichtiger, da die größeren Wasserkörper noch nicht den gewünschten Füllstand erreicht haben und die Abhängigkeit von zusätzlichem Niederschlag bestehen bleibt.

Pegelstände von Bodensee und Zürichsee

Das Wasserdefizit wird besonders deutlich an den großen Seen, deren Pegelstände weit unter den historischen Durchschnittswerten liegen. Am Bodensee fehlen beispielsweise noch 48 cm, um den durchschnittlichen Wasserstand für diese Jahreszeit zu erreichen. In den vergangenen zehn Tagen ist der Pegel zwar um 16 cm angestiegen, doch dieser Zuwachs reicht bei weitem nicht aus, um die Lücke zu schließen. Die prognostizierte Entwicklung deutet darauf hin, dass der Bodensee mit den kommenden Niederschlägen nur langsam weiter ansteigen wird.

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Ähnliche Verhältnisse herrschen am Zürichsee, wo aktuell 45 cm Wasserstand fehlen, um den langjährigen Durchschnitt zu erreichen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erwartet für diesen See ebenfalls nur einen sehr langsamen Anstieg von wenigen Zentimetern in den kommenden Tagen. Diese Daten unterstreichen, dass einzelne Regenschauer nicht ausreichen, um die tiefen Grundwasserstände und die leeren Gewässer in der Deutschschweiz schnell zu füllen.

Niederschlagsprognosen und Schneefallgrenze

Für die kommende Woche erwartet Meteorologen unterschiedliche Niederschlagssummen je nach Region. Im Unterwallis werden bis zu 150 mm Regen prognostiziert, was einer deutlichen Verbesserung gleichkäme. Entlang des Juras und am Nordrand der Schweiz sind etwa 100 mm zu erwarten, während im Mittelland mit rund 60 mm gerechnet wird. In Graubünden und im Tessin bleibt die Niederschlagsmenge in dieser Woche jedoch gering, was dortige Wassermängel eher stabilisiert als löst.

Ein weiterer kritischer Faktor ist die sinkende Schneefallgrenze, die allmählich von über 2000 Metern auf rund 1000 Meter absinkt. Das bedeutet, dass Niederschlag in den höheren Lagen vermehrt als Schnee fallen und liegen bleiben wird. Da dieser Schnee erst bei seiner Schmelze im Frühling zu den Seen und Flüssen gelangt, trägt er in diesem Winter nicht direkt zur aktuellen Wiederherstellung des Wasserhaushalts bei.

Ausblick: Lange Zeit des Niederschlags nötig

Um die Trockenheit flächig und nachhaltig zu beenden, bedarf es noch viel Niederschlag über einen längeren Zeitraum. Einzelne Regenereignisse lindern die Symptome, ersetzen aber nicht die langfristige Auffüllung der Grundwasserleiter und der großen Seen. Die aktuelle Lage zeigt, dass das Wetter zwar nasser ist als im Sommer, die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Dürre aber noch nicht Vergangenheit sind.

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Trotz der weiterhin bestehenden Warnungen des Bundes vor Trockenheit ist der aktuelle Niederschlag für die Ökosysteme und die Landwirtschaft von großem Nutzen. Er verhindert ein weiteres Absinken der Pegel und gibt der Natur Zeit, sich langsam zu erholen. Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, ob die Wasservorräte sich vollständig regenerieren können oder ob die Schweiz weiterhin mit dem Defizit kämpfen muss.