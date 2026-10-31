Triglav-Gletscher in Slowenien verschwunden

Der Triglav-Gletscher in Slowenien ist nach dem heissen, trockenen Sommer verschwunden. Der höchste Berg des Landes verliert damit ein Stück Nationalerbe.

Der Triglav - Gletscher in Slowenien ist nach dem heissen, trockenen Sommer vollständig verschwunden. Der höchste Berg des Landes, der 2864 Meter hohe Triglav, verliert damit ein Stück seines nationalen Erbes. Wie die slowenische Zeitung berichtet, ist der letzte Eisrest am Berg verschwunden.

Verschwinden des Triglav-Gletschers

Eine Aufnahme vom Oktober zeigt: Wo sich einst eine ausgedehnte Eisfläche erstreckte, liegt heute nackter Fels. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts bedeckte der Triglav-Gletscher laut dem Guardian rund 40 Hektaren, etwa 56 Fussballfelder. 1946 waren es 14 Hektaren. Zwischen 1983 und 2003 verlor er weitere 93 Prozent seiner Fläche.

Also read Alexander Zverev steht ab Montag an der Weltranglistenspitze

Dennoch hielt sich ein kleiner Rest erstaunlich lange. Schneereiche Winter schützten den Gletscher zeitweise vor dem Abschmelzen. Auch Lawinen trugen dazu bei, indem sie zusätzlichen Schnee auf dem Eis ablagerten. Zuletzt erstreckte sich das zusammenhängende Eis nur noch über wenige Meter. In Höhlen unterhalb des Berges gibt es weiterhin Eis.

Nationales Erbe und Bedeutung des Triglav

Mit dem Gletscher verliert Slowenien ein Stück seines nationalen Erbes. Der Triglav ist mit 2864 Metern der höchste Gipfel der Julischen Alpen im Nordwesten des Landes. Sein Name bedeutet Dreikopf und bezieht sich vermutlich auf die charakteristische Silhouette des Bergmassivs. Der Berg ist im Staatswappen auf der Landesflagge verewigt; unter Slowenen gilt es als eine Art Pflicht, seinen Gipfel mindestens einmal im Leben zu besteigen.

Advertisement

Der Glaziologe Miha Pavšek, dessen Eltern 1957 am Gletscher fotografiert wurden, sagte dem Guardian: Mit dem Schmelzen des Gletschers verschwinde auch ein Teil von ihm. In Slowenien bleibt damit nur noch der Skuta-Gletscher. Er ist ebenfalls stark geschrumpft, liegt aber besser geschützt vor der Sonne.

Klimawandel und Gletscherschwund in den Alpen

Der durch den Klimawandel verschärfte Sommer hat auch in den Schweizer Alpen seine Spuren hinterlassen: Allein 2026 verloren hiesige Gletscher 5,5 Prozent ihres Eisvolumens, in den vergangenen fünf Jahren insgesamt fast 20 Prozent. Seit 1970 sind hierzulande mehr als 1000 Gletscher vollständig verschwunden.

Die Entwicklung am Triglav ist ein weiteres Beispiel für den fortschreitenden Gletscherschwund in den Alpen. Der Verlust des letzten Eisrests markiert das Ende einer jahrzehntelangen Entwicklung. Für Slowenien bedeutet das nicht nur einen landschaftlichen Verlust, sondern auch einen Verlust an Identifikation.

Die Behörden und Experten beobachten die Situation weiter. Der Skuta-Gletscher bleibt als einziger Gletscher Sloweniens erhalten, doch auch er ist stark geschrumpft. Der Klimawandel setzt den Alpenregionen insgesamt zu.