Trickdiebe geben sich als Monteure aus – Polizei warnt vor Betrugsmaschen in Schaffhausen

In Schaffhausen nehmen Trickdiebstähle zu, bei denen Täter als Monteure oder Handwerker auftreten, um in Wohnungen einzudringen und Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei gibt Tipps zur Vorsorge und ruft zur Wachsamkeit auf.

In den letzten Wochen häufen sich in Schaffhausen die Fälle von Trickdiebstählen, bei denen sich Täter als Monteure oder Handwerker ausgeben, um Zugang zu Wohnungen zu erhalten.

Die Betrüger behaupten, Heizungen oder Stromanschlüsse kontrollieren zu müssen, und nutzen die Situation aus, um die Bewohner abzulenken. Während ein vermeintlicher Monteur das Opfer in ein Gespräch verwickelt, durchsucht ein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen, Schmuck und Bargeld. Oft bemerken die Opfer den Diebstahl erst Stunden oder Tage später. Die Polizei warnt vor solchen Maschen und rät zur Vorsicht.

Es wird empfohlen, nur Monteure oder Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man selbst bestellt hat oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Die Nutzung von Gegensprechanlagen, Türspionen oder einem Blick aus dem Fenster kann helfen, unerwünschte Besucher zu identifizieren, ohne die Tür öffnen zu müssen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam – wer sich unsicher fühlt, sollte auf sein Bauchgefühl hören und verdächtige Personen konsequent abweisen. Echte Monteure und Angestellte von Versorgungsunternehmen können sich mit einem Ausweis legitimieren.

Im Zweifelsfall sollte man bei den entsprechenden Unternehmen anrufen, um zu überprüfen, ob tatsächlich eine Ablesung oder Montage vereinbart wurde. Verdächtige Vorfälle oder Beobachtungen sollten umgehend der Schaffhauser Polizei unter der Notrufnummer 117 gemeldet werden. Die Polizei betont, dass solche Trickdiebstähle oft gezielt und professionell durchgeführt werden, weshalb besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, sich gegenseitig zu unterstützen und bei Verdachtsfällen sofort zu handeln, um weitere Straftaten zu verhindern





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