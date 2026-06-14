Das Tribünenzeugnis zum ersten Gruppenspiel der Schweiz bei der WM. Hier kommen die Noten für die Schweizer Spieler.

Nach einer guten ersten Halbzeit, kommt die Schweiz nach der Pause nicht genug. Hier kommt das Tribünenzeugnis zum ersten Gruppenspiel. Gregor rettet uns vor einem frühen Rückstand nach einem Bock von Die Nau.ch.

Die Nau.ch-Note für Nico Elvedi reicht knapp nicht für eine genügende Note. Manu leistet sich einen Bock und ist als Abwehrchef mitverantwortlich, dass die Nati das 1:0 nicht über die Zeit bringt.

"Rici" ist richtig bemüht und aktiv. Er hat vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder versucht, über die Seite zu kommen. Er zeigt eine gefällige Partie. Als er ausgewechselt wird, führt die Schweiz noch.

Am Ende steht es 1:1 - das spricht klar für ihn. Er hat eine Teilschuld am Ausgleich, lässt die Flanke zu. Dabei war sein Auftritt zu Beginn recht gefällig, er hat sogar eine Chance. Aber dass er kein Torschütze vom Dienst ist, wissen wir alle.

Nach der Pause hat bei ihm (wie bei allen anderen) etwas gefehlt. Seine Position ist noch nicht das Ei des Kolumbus. Egal, ob Offside oder nicht: Er holt den Penalty raus. Ansonsten ist es aber ein diskreter Auftritt von Remo.

Unser Häuptling braucht Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann sieht es, wie beim gesamten Team, eine Zeit lang gut aus. Einfach die Tore fehlen. Nach der Pause gelingt unserem Feldherrn nicht, sein Team zum Sieg zu führen.

Darum kann es keine genügende Note sein. Für mich in der ersten Halbzeit diskussionslos der beste Feldspieler, jeder Pass kommt an. Muri weiss genau, was er an Aebischer hat. Ein grosses Kompliment an meinen Namensvetter.

Er hätte zum absoluten Helden werden können, wenn er seine Topchance vor der Pause nützen würde. Den muss er machen - aber ein Katari klärt. Er war bemüht, versuchte über die Flügel für Musik zu sorgen. Das gelingt teilweise auch.

Aber bei allem Lob: Man muss die Chancen, die man hat, eben auch nützen. Macht er das, läuft das Spiel anders. Und bei einem Sieg wäre auch seine Note höher ausgefallen. Einerseits ein Kompliment dafür, dass er zu solchen Chancen kommt.

Aber wenn er sie nützen würde, wäre die Partie zur Pause entschieden. Es hilft nichts, wenn man nur Chancen hat - das Runde muss ins Eckige. Embolo muss man nicht die ganze Zeit sehen. Als es ihn gebraucht hat ist er zur Stelle und versenkt den Penalty souverän.

Doch auch sein Auftritt wird nicht ewig in Erinnerung bleiben. Gehen wir davon aus: Er sich noch einiges für die Spiele gegen Bosnien und Kanada aufgespart. Zu kurz im Einsatz für eine Note. Er kommt für Michel Aebischer.

Es war klar: Nach Aebischers Topleistung war es schwierig, ihn zu ersetzen. Rieder hat einen schweren Stand. Zu kurz im Einsatz für eine Note. Viele hätte ihn gerne in der Startelf gesehen, gegen Katar wird er für Ndoye eingewechselt.

Von ihm kommt aber viel zu wenig und er verteidigt vor dem Gegentor nicht mit letzter Konsequenz. Zu kurz im Einsatz für eine Note. Aus meiner Sicht ein fader Teileinsatz. Man erhoffte sich, mit ihm den Druck zu erhöhen.

Das ist nicht gelungen, auch Amdouni kann kein Schlussfeuerwerk zünden. Zu kurz im Einsatz für eine Note. Kommt kurz vor Schluss rein. Da wäre es unfair, den Auftritt zu beurteilen.

Zu kurz im Einsatz für eine Note. Aber: Er wird in der 89. Minute eingewechselt, dann unterläuft dem Unglücksraben ein Eigentor. Darum hüllen wir den Mantel des Schweigens über seine Leistung. Das WM-Tribünenzeugnis von Mischi Wettstein.





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