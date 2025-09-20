Treuepflichtverletzung am USZ: Kaderarzt und Klinikdirektor im Visier

Am Universitätsspital Zürich (USZ) wurde die Treuepflicht verletzt. Ein Kaderarzt und der Klinikdirektor der Urologie-Klinik haben sich Fehlverhaltens schuldig gemacht. Trotzdem gibt es keine strafrechtlichen Konsequenzen, aber personelle Maßnahmen und disziplinarische Auflagen.

Am Universitätsspital Zürich ( USZ ) kam es zu einem Vorfall, bei dem die Treuepflicht verletzt wurde. Ein Kaderarzt und der Klinikdirektor der Klinik für Urologie haben sich nach einer unabhängigen Untersuchung Fehlverhalten s schuldig gemacht. Der Vorfall, der das Vertrauen in die betroffenen Personen erschüttert hat, führte zu internen Untersuchungen und disziplinarischen Maßnahmen. Strafrechtliche Konsequenzen bleiben jedoch aus, da kein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt.

Das Hauptziel des USZ ist nun, das Vertrauen in die betroffenen Ärzte wiederherzustellen und sicherzustellen, dass sich ein solches Verhalten nicht wiederholt.\Konkret ging es um falsche Angaben bei der Anmeldung zu einer Prüfung. Der Kaderarzt gab die Anzahl der durchgeführten Operationen, die für die Prüfung relevant waren, fehlerhaft an. Diese falschen Angaben wurden vom Klinikdirektor durch seine Unterschrift bestätigt. Dies geschah im Rahmen einer Prüfung, bei der die korrekte Anzahl an durchgeführten Operationen als Kriterium für die Zulassung zur Prüfung maßgeblich war. Die unabhängige Untersuchung umfasste die Analyse verschiedener Dokumente und über 20 Gespräche mit internen und externen Personen. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass es sich um ein isoliertes Fehlverhalten handelte. Die beiden Mediziner zeigten Einsicht und kooperierten bei der Aufklärung der Vorfälle. Es wurde festgestellt, dass die medizinische Fachkompetenz der beiden Ärzte nicht in Frage gestellt wurde. Trotzdem wurden personalrechtliche Maßnahmen ergriffen und disziplinarische Vorgaben gemacht, um zukünftige Verstöße zu verhindern. Die Spitalleitung betont die Wichtigkeit von Transparenz und Integrität und arbeitet an der Verbesserung der internen Kontrollmechanismen.\Die Untersuchung hat gezeigt, dass das Fehlverhalten als ein isoliertes Vorkommnis betrachtet wird. Die Tatsache, dass kein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt, spiegelt die Art des Fehlverhaltens wider, welches eher als eine Verletzung der beruflichen Standards und der Treuepflicht zu werten ist, als eine kriminelle Handlung. Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die internen Richtlinien eingehalten werden und das Vertrauen der Patienten und der Öffentlichkeit in das USZ nicht weiter gefährdet wird. Die Spitaldirektion sieht in der Aufarbeitung des Vorfalls eine Gelegenheit, die internen Prozesse zu verbessern und das Bewusstsein für ethisches Verhalten und die Einhaltung der beruflichen Standards zu schärfen. Die ergriffenen Maßnahmen sollen die Mitarbeiter sensibilisieren und sie ermutigen, auftretende Probleme frühzeitig zu melden, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen. Das USZ bekräftigt sein Engagement für die Patientensicherheit und die Einhaltung höchster ethischer Standards in der medizinischen Praxis. Der Vorfall soll als eine Lehre dienen, um zukünftige Verstöße zu verhindern und die Qualität der medizinischen Versorgung am USZ weiter zu gewährleisten. Die Bemühungen konzentrieren sich darauf, eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern, in der Fehler erkannt und behoben werden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Mitarbeiter in das USZ zu stärken





