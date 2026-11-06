Treibstoffpreise in der Schweiz fallen: Super 95 unter 2 Franken

Der TCS verzeichnet sinkende Tankpreise. Super 95 kostet nun im Schnitt 1,99 Franken. Gründe sind fallende Rohölpreise und politische Hoffnungsschimmer.

Die Tankstellenbesitzer in der Schweiz lassen endlich Luft an den Preisen. Die Treibstoffpreise sind wieder rückläufig, was sich vor allem an der Benzinrechnung der Konsumenten bemerkbar macht. Erstmals seit Anfang September liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 mit 1,99 Franken unter der psychologisch wichtigen 2-Franken-Marke. Diese Entwicklung geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Touring Club Schweiz ( TCS) hervor, die eine deutliche Entspannung auf dem lokalen Kraftstoffmarkt anzeigen.

TCS-Zahlen zeigen Preissenkung bei Super 95

Der vom TCS ermittelte Durchschnittspreis für Bleifrei 95 ist gegenüber dem Vormonatsstand um 12 Rappen oder knapp 6 Prozent gesunken. Mit dem aktuellen Stand von 1,99 Franken sinkt der Preis für den Liter nun erstmals seit August wieder unter zwei Franken. Auch bei der hochwertigeren Super 98 Sorte zeigt sich ein ähnliches Bild. Ein Liter Bleifrei 98 hat sich im Vergleich zum Stand von vergangener Woche ebenfalls durchschnittlich um 12 Rappen auf 2,10 Franken verbilligt. Diese gleichzeitige Reduktion bei beiden gängigen Benzinarten unterstreicht die Breite der aktuellen Marktentwicklung.

Also read Espresso-Preise variieren stark in der Schweiz

Experte Erich Schwizer bestätigt Trend

TCS-Experte Erich Schwizer bestätigte die spürbare Preissenkung an den Tankstellen seit Donnerstagabend in einer öffentlichen Erklärung. Er erklärte, dass am Freitag die meisten Anbieter ihre Preise nachgezogen haben. Schwizer prognostiziert, dass die verbleibenden Tankstellen die Preise voraussichtlich ebenfalls noch senken werden. Diese Einschätzung basiert auf der Beobachtung, dass der Wettbewerb auf dem Schweizer Markt dazu führt, dass führende Anbieter schnell von anderen Nachgezügelte folgen, um Marktanteile nicht zu verlieren. Die schnelle Anpassung der Einzelhändler zeigt, wie sensibel der lokale Markt auf internationale Rohstoffpreisänderungen reagiert.

Diesel bleibt teurer mit kleinerer Reduktion

Geringer fällt der Preisrückgang laut den neuen TCS-Zahlen für einen Liter Diesel aus. Dieser ist nur um 6 Rappen auf 2,34 Franken gesunken. Der Unterschied in der Preisentwicklung zwischen Benzin und Diesel deutet auf unterschiedliche Nachfragedynamiken oder Rohölkomponenten hin. Während Benzinhersteller möglicherweise schneller auf die Entspannung bei der Nordseesorte Brent reagieren, wirkt sich dies auf Diesel möglicherweise verzögert oder in abgeschwächter Form aus. Dies ist ein wichtiger Hinweis für gewerbliche Nutzer im Transportwesen, die ihre Kostenstrukturausblicke neu bewerten müssen.

Advertisement

Rohölpreise und geopolitische Hoffnungen

An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage in den letzten Tagen kontinuierlich entspannt. So lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Freitag noch bei gut 97 US-Dollar, nachdem er vor Wochenfrist noch bei 118 Dollar notiert hatte. Dieser massive Rückgang von über 20 US-Dollar pro Fass ist ein zentraler Treiber der sinkenden Zapfensäulenpreise. Zur Beruhigung trugen nicht zuletzt Hoffnungen bei, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten in den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten beschleunigen könnte. Geopolitische Risiken waren in der Vergangenheit ein Hauptgrund für die extrem hohen Rohölpreise.

Verzögerungseffekte und Binnenwasserstraße

Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich meist mit einiger Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder. Dies liegt an den vertraglichen Laufzeiten und den Abrechnungszyklen der Großhändler. Zu den steigenden Preisen hatte in den vergangenen Wochen auch der Beitrag der Nordsee-Rohölpreise beigetragen, der den Transport in die Schweiz stark verteuerte. Von dieser Seite gab es allerdings keine Entspannung: der Pegelstand ist weiter gesunken. Niedrige Wasserstände auf den europäischen Binnenwasserstraßen wie dem Rhein erschweren den Transport von Rohölprodukten und halten die Logistikpreise hoch, was der vollständigen Preisentspannung entgegenwirkt.