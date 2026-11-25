Rund 18 Prozent der Treibstoff-Pflichtlager sind bereits freigegeben. Künftige Entnahmen brauchen eine WBF-Verordnung, Gesuche sind ab 30. November möglich.

Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung hat seinen Spielraum für Notfreigaben von Treibstoff-Pflichtlager n nahezu vollständig ausgeschöpft. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) teilte dies am Dienstag mit. Zwischen dem 15. Oktober und dem 29. November gelangten demnach rund 18 Prozent der Pflichtlagerbestände über eine sogenannte temporäre Bedarfsdeckungsunterschreitung in den Markt.

Da der Delegierte eigenständig höchstens 20 Prozent freigeben darf, sind für künftige Entnahmen nun eine formelle Verordnung auf Departementsebene und ein geregeltes Verfahren erforderlich. Die Versorgungslage in der Schweiz bleibt laut WBF angespannt.

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Wie die Notfreigaben für Treibstoff-Pflichtlager funktionieren

Die Notfreigaben erlauben es, Pflichtlagerbestände vorübergehend auf den Markt zu bringen, wenn die reguläre Bedarfsdeckung nicht mehr gewährleistet ist. Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung kann dabei selbst entscheiden, bis zu einer Grenze von 20 Prozent der Bestände freizugeben.

Die freigegebenen Treibstoffmengen müssen zwingend auf dem Schweizer Markt angeboten werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Mengen tatsächlich den Verbrauchern im Inland zugutekommen und nicht ins Ausland abfließen.

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Zusätzlich sind die Pflichtlagerhalter verpflichtet, sämtliche Bestandsänderungen lückenlos zu melden und zu dokumentieren. Diese Auflage schafft Transparenz über den tatsächlichen Stand der Reserven während des Freigabezeitraums.

Versorgungslage an den Flughäfen Zürich und Genf

Der Flughafen Zürich bezieht seinen Treibstoff laut WBF primär auf der Schiene aus Deutschland. Der Flughafen Genf wird dagegen über eine französische Pipeline versorgt.

Beide Transportwege verzeichnen laut dem WBF Kapazitätsengpässe. Zugausfälle sowie Probleme in europäischen Raffinerien bremsen den Nachschub zusätzlich, wie die Behörde schreibt.

Gleichzeitig rechnen die Behörden nach einem Zwischentief im November mit einem Nachfrageschub im Dezember. Die Tanks der Schweizer Flughäfen weisen aktuell sehr niedrige Bestände auf, was die Lage zusätzlich verschärft.

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Gesuche, Auflagen und Aufhebung des Erlasses

Unternehmen können Gesuche für Entnahmen aus den Pflichtlagern ab dem 30. November beim Fachbereich Energie der Wirtschaftlichen Landesversorgung einreichen. Die Entscheidung über die Entnahmen liegt damit bei dieser Stelle innerhalb des WBF.

Die Pflichtlagerhalter müssen die Auflagen zur Angebotspflicht im Inland und zur lückenlosen Dokumentation einhalten. Wer Bestandsänderungen nicht meldet, verstößt gegen die im Erlass festgelegten Pflichten.

Sobald sich die Lage nachhaltig entspannt, hebt die Leitung des WBF den Erlass wieder auf. Eine konkrete Frist für diesen Schritt nennt die Mitteilung nicht, weshalb die Aufhebung allein von der Entwicklung der Versorgungslage abhängt.