Über die Hälfte der Beschäftigten in der Schweiz befürchtet den Jobverlust, Stress ist alltäglich. Travailsuisse und die BFH stellen Ergebnisse der Studie Gute Arbeit 2026 vor.

Die Arbeitswelt in der Schweiz befindet sich in einer tiefen emotionalen und psychischen Zerrüttung. Laut einer repräsentativen Umfrage des Arbeitnehmenden-Dachverbands Travailsuisse leiden mehr als 54 Prozent der Beschäftigten unter existenziellen Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Diese dramatische Zunahme der Unsicherheit wurde am Freitag den Medien präsentiert und markiert einen signifikanten Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als noch knapp 49 Prozent der Befragten vergleichbare Ängste hegten.

Steigende Arbeitsplatz-Angst im Detail

Die Daten der repräsentativen Befragung zeigen ein klares Bild der aktuellen Arbeitsmarktpsychologie. Im Vergleich zu den Erhebungen des Vorjahres hat sich das Angstlevel der Belegschaften merkbar verschlechtert. Die Sorge vor dem Verlust des eigenen Jobs ist keine Nischenerscheinung mehr, sondern hat die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht. Diese Tendenz wird als eines der zentralen Resultate der aktuellen Situation gewertet.

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Parallel zu den Existenzängsten hat sich das Stressniveau am Arbeitsplatz massiv verschärft. Vierundvierzig Prozent der Befragten gaben an, sich bei ihrer täglichen Arbeit oft oder sehr oft gestresst zu fühlen. Dieser hohe Prozentsatz unterstreicht, dass die Belastungsgrenzen vieler Beschäftigter bereits überschritten sind. Der Druck, der täglich ausgeübt wird, hat direkte negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Arbeitnehmenden.

Digitalisierung und KI als Stressfaktoren

Die fortschreitende Digitalisierung scheint eine treibende Kraft hinter diesen negativen Trends zu sein. Mehr als ein Drittel der in der Umfrage Befragten setzt bei seiner Arbeit regelmäßig künstliche Intelligenz (KI) ein. Diese technische Entwicklung führt jedoch nicht automatisch zu Entlastung, sondern oft zu höherem Druck. Jede fünfte befragte Person verknüpft den Einsatz von KI-Anwendungen mit erhöhten Produktivitätsanforderungen.

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Das Ergebnis ist, dass die Einführung neuer Technologien als Werkzeug zur Steigerung der Erwartungshaltung wahrgenommen wird. Anstatt dass die Effizienzgewinne in weniger Arbeit münden, dienen sie dazu, den Output in kürzerer Zeit zu erhöhen. Dies erzeugt eine zusätzliche psychische Belastungsschicht, die mit den bestehenden Sorgen um den Jobverlust multipliziert wird und die Gesamtsituation verschärft.

Grenzen verschwimmen: Arbeit in der Freizeit

Zudem sind die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben zunehmend durchlässig geworden. 28,6 Prozent der Arbeitnehmenden geben an, oft oder sehr oft auch in ihrer Freizeit zu arbeiten. Der Grund dafür ist nicht unbedingt die reine Arbeitslast, sondern der Druck, die Anforderungen am Arbeitsplatz überhaupt erfüllen zu können. Die Freizeit dient somit oft dazu, Rückstände aufzuholen oder den gestiegenen Erwartungen gerecht zu werden.

Diese permanente Erreichbarkeit und die Notwendigkeit, auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeit tätig zu sein, trägt erheblich zur allgemeinen Erschöpfung bei. Es entsteht ein Teufelskreis aus Angst vor dem Jobverlust, steigendem Leistungsdruck durch KI und der Unfähigkeit, echte Erholung zu finden. Die Freizeit wird so zum verlängerten Arbeitsbereich, was die Stressbelastung noch weiter erhöht.

Methodik und Stichprobe der Untersuchung

Diese Ergebnisse stammen aus der 12. Ausgabe der Umfrage «Gute Arbeit 2026», die von Travailsuisse in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule (BFH) durchgeführt wurde. Für diese repräsentative Erhebung wurden insgesamt 1419 Arbeitnehmende zwischen 16 und 64 Jahren befragt. Die Stichprobe ist breit genug, um ein verlässliches Bild der gesamten Schweizer Erwerbsbevölkerung zu zeichnen.

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Die Kollaboration zwischen dem Dachverband der Arbeitnehmer und einer renommierten Fachhochschule verleiht den Daten besondere Glaubwürdigkeit. Die methodische Sorgfalt stellt sicher, dass die hohen Prozentwerte für Angst und Stress nicht auf einer zufälligen Auswahl beruhen, sondern den tatsächlichen Zustand der Arbeitswelt widerspiegeln. Diese Daten bilden die Grundlage für weitere Diskussionen über Arbeitsschutz und Zukunft der Arbeit.