Traum vom Triple geplatzt: PSG schaltet Bayern München im Champions-League-Halbfinale aus

Trotz eines späten Treffers von Harry Kane scheitert der FC Bayern am Titelverteidiger PSG und verpasst den Einzug ins Finale der Champions League.

Der große Traum vom Triple und die Sehnsucht nach dem begehrten Henkelpott sind für den FC Bayern München auf dramatische Weise geplatzt. In einem hochemotionalen Halbfinal-Rückspiel der Champions League musste der deutsche Rekordmeister eine bittere Niederlage über das Gesamtergebnis hinnehmen.

Trotz der lautstarken Unterstützung von 75.000 Fans in der Allianz Arena gelang es der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nicht, das Defizit aus dem Hinspiel wettzumachen. Das Spiel begann für die Münchner wie ein Albtraum, als Weltfußballer Ousmane Dembélé bereits nach weniger als drei Minuten die Führung für den Titelverteidiger Paris Saint-Germain erzielte.

Dieser frühe Schock legte einen Schatten über die gesamte Partie und zwang die Bayern in eine Verfolgerrolle, aus der sie sich bis zum Ende nicht mehr vollständig befreien konnten. Im Gegensatz zum turbulenten Hinspiel, das noch von einem wilden Schlagabtausch geprägt war, entwickelte sich die Begegnung in München zu einer zähen Kraftprobe. Paris Saint-Germain bewies an diesem Abend eine beeindruckende taktische Disziplin und eine Weltklasse-Verteidigung, die den Angriffen der Münchner konsequent die Wege versperrte.

Die offensive Dreierkette aus Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz versuchte zwar immer wieder, Lücken in die Pariser Defensive zu reißen, doch das Kollektiv aus Frankreich agierte extrem geschlossen. In dieser Phase wurde vor allem Torhüter Manuel Neuer zum wichtigsten Mann auf bayerischer Seite. Der 40-jährige Kapitän bewies einmal mehr seine Klasse und verhinderte durch spektakuläre Paraden gegen Desiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia einen deutlich höheren Rückstand, der das Spiel vorzeitig hätte entscheiden können.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt bei einer höchst umstrittenen Szene im Strafraum von PSG. Als der Ball an den abgespreizten Arm von João Neves prallte, hofften die Bayern und ihre Anhänger händringend auf einen Elfmeter. Doch Schiedsrichter João Pinheiro blieb bei seiner Entscheidung und zeigte kein Foul. Die Enttäuschung war riesig, die Proteste der Spieler und das lautstarke Pfeifen der Zuschauer hallten durch das Stadion.

Es war ein Moment, der den emotionalen Zustand des Spiels perfekt widerspiegelte: Die Verzweiflung einer Mannschaft, die alles gab, aber vom Glück und den Entscheidungen des Unparteiischen nicht unterstützt wurde. Vincent Kompany versuchte in der Schlussphase, mit personellen Wechseln wie dem Einsatz von Karl anstelle von Upamecano die Offensive noch weiter zu verstärken, doch die Pariser Defensive blieb standhaft. Erst in der dramatischen Nachspielzeit, in der 94. Minute, gelang Harry Kane der verdiente Treffer zum 1:1.

Doch die Freude über den späten Erfolg war nur von kurzer Dauer, da die Zeit für eine Aufholjagd bereits abgelaufen war. Mit diesem Ergebnis zieht Paris Saint-Germain ins Finale nach Budapest ein, wo sie dort gegen Arsenal antreten werden. Für den FC Bayern bleibt nun als einziger Trostpreis die Hoffnung auf das Double im DFB-Pokalfinale am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart in Berlin.

Es ist ein schmerzhafter Abschied aus der Königsklasse, der die Mannschaft nun analysieren muss, um im nationalen Finale wieder voll anzugreifen. Au revoir, Champions League – ein Abend, der in München lange in Erinnerung bleiben wird





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