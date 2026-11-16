Michael Well, Gründer der Kultband Biermösl Blosn, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Sein Bruder Christoph Well bestätigte den Tod nach langer Krankheit an dpa.

Michael Well, der als Mitgründer die bayerische Kultband Biermösl Blosn prägte, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Sein Bruder Christoph Well, bekannt als "Stofferl" Well, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Tod am frühen Morgen. Well verstarb im Kreise seiner Familie an den Folgen eines langjährigen und schweren Krebsleidens, nachdem er in den Tagen zuvor in eine Münchner Klinik verlegt worden war.

Letzter Auftritt in Südtirol als letztes Elixier

Obwohl Well schwer erkrankt war, blieb er seiner Kunst bis zuletzt treu und stand noch auf der Bühne. Christoph Well erinnerte sich an den gemeinsamen letzten Auftritt am 28. Oktober in Steinegg in Südtirol, der für ihn ein unglaublich schöner Abend war. Selbst für einen geplanten Auftritt am Donnerstag wollte Michael Well noch dabei sein, da die Bühne für ihn ein überlebenswichtiges Elixier darstellte. Keine drei Wochen nach seinem letzten Auftritt, auf dem er in Südtirol noch tapste, trat er nicht mehr öffentlich auf.

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Politische Satire durch bayerische Volksmusik

Die Biermösl Blosn gründete sich im Jahr 1976 und verwandelte bayerische Volksmusik in ein scharfes Instrument politischer Satire. Nach dem Ausscheiden von Hans Well im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe neu, zunächst mit Karl Well unter dem Namen Die Wellbrüder aus'm Biermoos. Die Künstler übten gesellschaftskritische Arbeit und griffen insbesondere die langjährige Regierungspartei in Bayern an. Für Michael Well waren Musik und Humor eine Form der Notwehr gegen Themen, bei denen man oft nichts ausrichten kann.

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Kulturelle Allianz und Kritik an der Politik

Besonders ungewöhnlich war die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Punkrock-Band Toten Hosen. Noch im Jahr 2023 tourten die Well-Brüder gemeinsam mit dem Kabarettisten Gerhard Polt und den Toten Hosen durch Deutschland. Ihr Programm trug den Titel "Forever" mit dem Untertitel "Eine kulturelle Zumutung". Michael Well verband mit seinen Kollegen eine tiefe künstlerische Freiheit, da sie immer singen und spielen durften, ohne sich verbiegen zu müssen. Er fungierte dabei auch als Manager, der alle organisatorischen Angelegenheiten für die Gruppe übernahm.

Album Bayern unplugged als Akt der Notwehr

Zuletzt brachten die drei Well-Brüder das Album "Bayern unplugged" heraus, das die skurrile und absurde Seite ihrer bayerischen Heimat beleuchtete. Das Album wurde nicht im Stream veröffentlicht, da Christoph Well die Streaming-Plattformen als Ausbeutung von Künstlern kritisierte. Stattdessen nutzten sie Instrumente wie Akkordeon, Trompete, Alphorn, Brummtopf und Harfe. Dies ist als ein CD-gewordener Akt der Notwehr zu verstehen, gegen die Politik, die sich gern mit Kultur schmückt, aber dahinter oft nur Blabla stehe. Well kritisierte auch den ungezügelten Ehrgeiz in der Politik, der ihm "zu den Ohren raus" hänge.